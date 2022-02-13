Posted on by

واشنطن تشترط رفع العقوبات على اثيوبيا مقابل اتفاق حول سد النهضة مع مصر والسودان

Image preview

منظمة تتوقع توقيع اتفاق نهائى حول سد النهضة بين مصروالسودان واثيوبيا برعاية امريكية  

واشنطن تشترط رفع العقوبات  على اثيوبيا مقابل اتفاق حول سد النهضة مع مصر والسودان

منظمة واشنطن تسعى لتشكيل محور افريقى لمواجهة نفوذ الصين بافريقيا يضم مصروالسودان واثيوبيا

بيان  صحفى

 قالت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان الولايات المتحدة الامريكية قد تتجه لرفع العقوبات على اثيوبيا وتخفيف الضغط الدولى على اديس ابابا فى مقابل موافقة اثيوبيا على توقيع اتفاق نهائى حول سد النهضة الاثيوبى مع القاهرة والخرطوم

وتوقع المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث زيدان القنائى التوصل  لاتفاق نهائى حول سد النهضة الاثيوبى خلال عام 2022 برعاية امريكية وتجرى اتصالات امريكية بمختلف الاطراف

 

واكدت المنظمة ان واشنطن والادارة الامريكية تسعى لاتفاق بين اثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة وتسعى  لتشكيل محور افريقى من تلك الدول لمواجهة تمدد ايران والصين داخل القارة الافريقية باعتبار تلك الدول بوابات استيراتيجية لافريقيا ودول افريقية كبرى

 

واكدت المنظمة ان الصين تستغل موارد افريقيا الاقتصادية لتشغيل مصانع بكين لكن واشنطن لن تنجح بوقف تمدد الصين بافريقيا الا من خلال مساعدة كافة الدول الافريقية باستغلال مواردها الاقتصادية وكذلك محاربة المجاعات والفقر بدول افريقيا وبمساهمةالاتحاد الاوروبى

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close