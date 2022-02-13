منظمة تتوقع توقيع اتفاق نهائى حول سد النهضة بين مصروالسودان واثيوبيا برعاية امريكية

واشنطن تشترط رفع العقوبات على اثيوبيا مقابل اتفاق حول سد النهضة مع مصر والسودان

منظمة واشنطن تسعى لتشكيل محور افريقى لمواجهة نفوذ الصين بافريقيا يضم مصروالسودان واثيوبيا

بيان صحفى

قالت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان الولايات المتحدة الامريكية قد تتجه لرفع العقوبات على اثيوبيا وتخفيف الضغط الدولى على اديس ابابا فى مقابل موافقة اثيوبيا على توقيع اتفاق نهائى حول سد النهضة الاثيوبى مع القاهرة والخرطوم

وتوقع المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث زيدان القنائى التوصل لاتفاق نهائى حول سد النهضة الاثيوبى خلال عام 2022 برعاية امريكية وتجرى اتصالات امريكية بمختلف الاطراف

واكدت المنظمة ان واشنطن والادارة الامريكية تسعى لاتفاق بين اثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة وتسعى لتشكيل محور افريقى من تلك الدول لمواجهة تمدد ايران والصين داخل القارة الافريقية باعتبار تلك الدول بوابات استيراتيجية لافريقيا ودول افريقية كبرى

واكدت المنظمة ان الصين تستغل موارد افريقيا الاقتصادية لتشغيل مصانع بكين لكن واشنطن لن تنجح بوقف تمدد الصين بافريقيا الا من خلال مساعدة كافة الدول الافريقية باستغلال مواردها الاقتصادية وكذلك محاربة المجاعات والفقر بدول افريقيا وبمساهمةالاتحاد الاوروبى

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