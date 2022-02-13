وزير النقل يؤكد لنظيره اللبناني رغبة العراق بفتح آفاق التعاون

دعا وزير النقل، ناصر حسين الشبلي، خلال استقباله نظيره اللبناني علي حميه، أمس السبت، إلى فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وذكر بيان للوزارة، أن “الشبلي التقى في بغداد، حميه، بحضور السفير اللبناني لدى العراق والوكيل الإداري لوزارة النقل حازم راضي الحفاظي، وجرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المهمة المتعلقة بمجال النقل الجوي والبحري والبري”.

ودعا الشبلي، بحسب البيان، إلى “ فتح آفاق من التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين، الذي يسهم بدوره في تطوير العمل المشترك وخدمة

الصالح العام» .

من جانبه، أعرب وزير النقل اللبناني، عن “سعادته بهذا اللقاء الذي وصفه بالمثمر”، مؤكداً “التوصل إلى جملة من التفاهمات في تطوير العمل بجميع مجالات النقل العام» .

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