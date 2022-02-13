Posted on by

وزير لبناني يكشف برنامج زيارة ميقاتي إلى العراق

كشف وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، يوم السبت، عن برنامج زيارة قريبة سيجريها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى العراق.

وقال بوشكيان إن “هناك بعض مذكرات التفاهم وقعت بين الوزراء العراقيين واللبنانين خلال زيارتنا الى بغداد”.

وأوضح أن “مذكرات التفاهم التي وقعت في مجالات مختلفة منها الصناعة والزراعة والنقل ومجالات أخرى”.

وكشف بوشكيان عن أن “وفدا حكوميا برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي سيزور العراق خلال الفترة المقبلة لاستكمال مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين بغداد وبيروت”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close