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أكثر من 50 ألف شخص تلقى لقاح كورونا في كرميان

أعلنت صحة كرميان، اليوم الأحد، عن أعداد المواطنين المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان ان عدد المواطنين المطعمين باحدى لقاحات كورونا للعام المنصرم 2021 بلغ أكثر من 50 الف شخص.

واضاف ان عدد المواطنين المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 29 الفا و180 منهم تلقوا الجرعة الاولى فيما تلقى 21 الفا و785 منهم الجرعة الثانية.

واشار البيان الى ان اللقاحات المستخدمة هي 3 انواع وان عدد المواطنين المطعمين بالنسبة لكل نوع هو، فايزر: 40 الفاً و640 وأسترازینیكا: 7 آلاف و 182، وسينوفارم: 3 الاف و143.

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