ائتلاف المالكي : إقصاء زيباري لا يعني القبول ببرهم صالح لرئاسة الجمهورية

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، الاثنين، أن الإطار التنسيقي لابد ان يكون طرفاً في انتخاب رئيس الجمهورية، فيما أشار إلى أن إقصاء زيباري لا يعني القبول ببرهم صالح لمنصب الرئاسة.

وقال اللامي ، إن “إقصاء هوشيار زيباري من منصب رئاسة الجمهورية لا يعني القبول ببرهم صالح للمنصب، بل القضية تتعلق بالتفاهمات الموجودة بين جميع القوى السياسية”، مبيناً أنه “بعد قرار المحكمة بالحكم بعدم ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية ستحتاج الأطراف السياسية إلى وقفة أخرى لمحاولة المضي بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف، أن “الأيام القادمة ستكشف اذا عمل التحالف الثلاثي المكون من الجانب الكردي والسني والتيار الصدري على تغيير مسارهم في العملية السياسية، بالإضافة إلى كشف كل الاتفاقيات الحاصلة بين الأحزاب الكردية وخاصة بين اليكتي والبارتي”.

وأوضح القيادي في ائتلاف المالكي أن “قضية انتخاب رئيس الجمهورية لابد ان يكون الاطار جزء منها فاذا لم يكن معناها لا يوجد اتفاق على اختيار شخصية لمنصب رئاسة الجمهورية”. انتهى/٢٥ر

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