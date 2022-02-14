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ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، مساء يوم الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 148000 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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