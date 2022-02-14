ارتفاع جديد في ضحايا كورونا في اقليم كوردستان

شهدت الساعات الاربع والعشرين الماضية وفاة 9 مصابين بفيروس كورونا في ارتفاع جديد لعدد ضحايا الجائحة العالمية مع تسجيل إصابة 700 شخصا آخر حسب بيان لوزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان.

وجاء في البيان ان مختبرات الوزارة أجرت خلال يوم 5271 فحصا جديدا، أظهرت إصابة 700 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد في مختلف مناطق الاقليم.

واشار البيان الى ان 1205 مصابين اكتسبوا الشفاء من الفيروس خلال الفترة ذاتها مع التأكد من تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.

البيان الوزاري اجمل عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ21871 خرجوا جميعا بعد تلقيهم العلاج اللازم والتأكد من خلوهم من الفيروس، فيما أجرت مختبرات الوزارة 3911024 فحصا خلال الفترة نفسها أظهرت إصابة مامجموعه 421715 شخصا بالفيروس.

واشار البيان الى ان 399455 اكتسبوا الشفاء خلال الفترة الماضية فيما بقي 14960 مصابا تحت العناية الطبية، وتأكد وفاة 7300 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

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