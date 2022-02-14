اشارات الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره عن سورة البقرة (ح 9)

جاء في كتاب فقه الاخلاق للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره: معنى قصد القربة: قصد القربة التي اشترطها الإسلام في العبادات، لابدَّ أن نستبعد منه قصد التقرب المكانيِّ أو الزمانيِّ أو الرتبي، وكلَّ أمرٍ ثبت بالدليل القطعيِّ بأنَّ الله سبحانه يجلُّ عن الإتصاف به. إذن فالقربة بهذه المعاني غير مقصودةٍ لا محالة كما قال الله سبحانه وتعالى “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ” (البقرة 186). وكلُّ من قصدها فقصده باطلٌ، ومن ثمَّ تكون عباداته باطلةً لا محالة. وإنما يبدأ قصد القربة بمعناه الصحيح من الجانب المعنويِّ لا محالة، ويمكن انطباقه على عدَّة أمورٍ، ذكر أكثرها الفقهاء المتأخرون: 1ـ قصد الثواب الأخرويِّ، وهو أيُّ درجةٍ من درجات الجنة. 2ـ خوف العقاب الأخرويِّ، وهو أيُّ دركٍ من دركات جهنَّم. 3ـ قصد الشكر على نعم الله التي لا تحصى. 4ـ قصد التقرب المعنويِّ إليه سبحانه بالتكامل إلى المقامات العليا. 5ـ قصد امتثال أمره التشريعيِّ في الكتاب والسنة. 6ـ قصد تطبيق العبودية له سبحانه. 7ـ قصد الحصول على رضاه أو رضوانه جلَّ جلاله. إلى غير ذلك من القصود الصالحة. وهناك عدَّة أمورٍ يمكن أن تكون تفسيراً لقصد القربة، ولكن يشكل صحَّة العبادة بها، بل لا إشكال من فساد العبادة إن قصد بعضها، بالرغم من أنَّ بعضها أو الكثير منها هي مقاصدُ صحيحةٌ بأنفسها، ولكن لا ينبغي أن تكون دخيلةً في العبادات بالمعنى الأخصِّ. فمن ذلك ما يلي: 1ـ قصد المصلحة الإجتماعية العامة، كما فسره البعض. ولعلَّنا نوضح ذلك بعد هذا بعونه سبحانه. 2ـ قصد غفران الذنوب وستر العيوب. 3ـ قصد الحصول على الثواب الدنيويِّ كسعة الرزق وإطالة العمر. 4ـ قصد الحصول على الثواب المعنويِّ في الدنيا، كصفاء النية ونور الوجه، وحسن ظنِّ الآخرين بالفرد. 5ـ قصد دفع واجتناب البلاء الدنيويِّ الذي ينزل، أو يحصل عادةً كعقابٍ مؤقتٍ على الذنوب، كالمرض أو الفقر. 6ـ قصد دفع واجتناب البلاء المعنويِّ في الدنيا، كسوء السريرة وظلام القلب أو الوجه أو سوء الظنِّ الآخرين به. 7ـ قصد الشكر على نعمة معينة. 8ـ قصد الحصول على نعمة معينة، كشفاء مريض أو عودة مسافر أو غيرها. 9ـ قصد الحصول على أثرٍ دنيويٍّ معين، كالرياضة في الصلاة والتنـزه في الحجّ، وتنظيم الجهاز الهضميِّ في الصوم. إلى غير ذلك من المقاصد. وأغلبها، بل كلُّها منافٍ مع قصد القربة الصحيح للعبادات بالمعنى الأخصّ.

جاء في كتاب فقه الاخلاق للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره: التفكر في الخلق: وقد ورد قوله “أُولُو الأَلْبَابِ” ستَّ عشرة مرة. منها قوله تعالى: “الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ” (البقرة 197).

جاء في كتاب الصلاة للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره: حدُّ الترخص: وأما حدُّ الترخص فيمكن أن نفهم منه معنوياً عدة معانٍ. منها: أولاً: إنَّ العمل الأساسيَّ إنما هو قبل الوصول إلى الهدف المعنويّ. وأما بعده فلا مجال لاستمرار نفس العمل، بل مقتضى القاعدة خلود الفرد إلى الراحة مؤقتاً، ريثما يستهدف الهدف الآخر الأعلى منه، فإنَّ للكمال درجاتٍ غير متناهيةٍ بالتصاعد والأهمية. وهذه الراحة المؤقتة هي الترخيص، أو الرخصة المعطاة له في ترك العمل. ثانياً: إنَّ حدَّ الترخص هو حدُّ القصر، وقد عرفنا معناه فيما سبق، بحيث يرجع إلى مجاملة الناس, وحفظ الظاهر معهم, وكتم حقيقته المعنوية عنهم. إذن، فلقاء الناس هو حدُّ الترخص الذي يمكن أن يترك معه العمل الدؤوب للهدف، وهذا أحد المقاصد من قوله تعالى: “ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ” (البقرة 199). ثالثاً: إنَّ الفرد مهما كان مهتماً بهدفه، فإنَّ صبره ـ مهما كان عالياً ـ فهو محدودٌ ومؤقتٌ. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولا يجوز للفرد أن يكلف نفسه خارج هذا الحدِّ أيضاً. إذن، فحدُّ نفاد الصبر وانهيار النفس، إن حدث مؤقتاً، هو حدُّ الترخص، فللفرد عندئذٍ أن يعمل ما يزيل حاله تلك، ثمَّ يعود إلى حاله السابق، وهكذا.