الآلوسي: قرار المحكمة الاتحادية بحق هوشيار زيباري فرض لإرادة مسيسة وإهانة للقضاء

اكد السياسي العراقي وزعيم حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي، الاحد، أن قرار المحكمة الاتحادية باستبعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية، هو فرض لإرادة مسيسة وإهانة للقضاء واستقلالية النواب.

وقال الآلوسي في تغريدة له عبر (تويتر) : ان “قرار المحكمة الاتحادية بحرمان هوشيار زيباري من حق الترشيح هو فرض إرادة مسيسة وإهانة للقضاء واستقلالية النواب”.

مضيفاً “والقرار بنزوة يخلق اجواء الانقسامات في البيت الكوردي بل ويهدد الامن والسلم الوطني”.

مشيرا الى انه “لولا خُلق وحكمة الرئيس مسعود بارزاني لدخل العراق بدوامات مميتة العراقيين في غنى عنها”.

هذا وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية هوشيار زيباري أعتبر، اليوم الأحد ، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بإستبعاد ترشيحه للمنصب جاء “مسيساً وتعسفيا وسياسياً بإمتياز”.

وشدد السياسي الكوردي البارز ، الذي شغل سابقاً منصب وزير الخارجية لـ 11 عاماً ، ووزير للمالية لعامين ، في مؤتمر صحفي في العاصمة العراقية بغداد ، حضره مراسل (باسنيوز) على أنه يحترم القضاء العراقي ، رغم أن غبناً طاله من قبل المحكمة العليا.

وقال ” تفاجأت من قرار المحكمة‌ الاتحادیة‌ الذي كان سياسياً بإمتياز”.

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