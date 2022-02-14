الاتحاد الكوردستاني والإطار التنسيقي يؤكدان على الالتزام بالسلمية والقانون لتشكيل الحكومة

أكد الاتحاد الوطني الكوردستاني والإطار التنسيقي، يوم الاثنين، تمسكهما بالخطوات السلمية والقانونية في تشكيل الحكومة الجديدة وحلحلة الأزمة السياسية الراهنة في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للاتحاد الكوردستاني في بيان أن أمينه العام بافل طالباني استقبل اليوم في منزل رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني ببغداد، وفداً من الإطار التنسيقي ضم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، والامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي.

وبين أنه جرى خلال الاجتماع بحث مجمل الأوضاع العامة في البلد، والتطورات السياسية وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل مسؤول، كما جرى تقييم المستجدات والحوارات بين القوى السياسية للوصول الى خارطة طريق وتفاهمات وطنية.

واتفق المجتمعون على العمل لتقريب وجهات النظر لتشكيل حكومة توافقية وطنية ترتكز على تلبية طموحات جميع المواطنين العراقيين بكل اطيافهم ومكوناتهم.

وقيّم الاجتماع بدقة، بحسب البيان، مواقف القوى السياسية والأخذ بعين الاعتبار التحديات والاستحقاقات الراهنة في البلد ومتطلبات الشارع العراقي، وتم التأكيد على أهمية الحوار والتلاقي مع القوى الوطنية الاخرى، من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفق المبادئ الدستورية والابتعاد عن التصلب في المواقف باعتبار ذلك مساراً لحسم المسائل العالقة.

واكد الاتحاد الوطني الكوردستاني و الإطار التنسيقي، إصرارهما على المسار السلمي والدستوري والقانوني لحل الأزمات وانقاذ البلاد من هذا الوضع الراهن، وبما يضمن الامن والاستقرار والتآخي لكل المكونات العراقية.

بدوره شدد طالباني خلال الاجتماع، على ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يدعم وبقوة حماية وحدة الصف الوطني وتكاتف الجميع لتشكيل حكومة جديدة خدمية واصلاحية تُحقق الحياة الحرّة الكريمة للعراقيين.

وكان مصدر سياسي مطلع، قد أبلغ في وقت سابق اليوم، بانعقاد اجتماع بين رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني وقادة الإطار التنسيقي لمناقشة ملفي منصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المصدر، إن “وفدا من الاتحاد برئاسة بافل طالباني رئيس الحزب يعقد اجتماعا مع قادة الاطار التنسيقي وهم كل من نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي في منزل مام جلال (الرئيس العراقي الراحل ووالد بافل جلال طالباني) وسط العاصمة بغداد”.

وأضاف المصدر أن “الاجتماع يناقش قضية أزمة تسمية رئيس الجمهورية الجديد، وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة”.

ورشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية.

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