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الصحة: المواطنون تراجعوا عن أخذ اللقاح بعد انخفاض الإصابة بكورونا

حذرت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، فيما لفتت إلى تراجع المواطنين عن أخذ اللقاح وعدم الالتزام بالوقاية الصحية.

وقالت عضو الفريق الطبي في الوزارة ربى فلاح ان “اللقاح المضاد لفيروس كورونا يلعب دورا مهما جدا في الحد من أعراض المرض الشديدة، وأن زيادة نسبة الملقحين بالموجة الثالثة أدت إلى انخفاض معدل الإصابات والخروج من الموجة قبل الدخول للموجة الرابعة”.

وأضافت “لولا اللقاح كورونا ونسبة الملقحين لا ارتفع معدل الإصابات إلى 10 آلاف إصابة يوميا”، مشيرة إلى أن “المواطنين تراجعوا عن أخذ اللقاح وابتعدوا عن الوقاية الصحية بعد رؤيتهم نسبة انخفاض معدل الإصابات بكورونا”.

ودعت فلاح المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتوجه إلى المراكز الصحية لاخذ اللقاح لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

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