العراق “هم لا يريدون رئيسا قويا للعراق”.. زيباري يعلق على قرار إقصائه

قال القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، هوشیار زیباري، الذي أكدت المحكمة الاتحادية عدم أحقية ترشحه في الانتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد، الأحد، إنه فوجئ بالقرار ووصفه بـ”التعسفي والسياسي” إلا أنه أكد احترامه للقضاء.

وقال زيبراري في تصريحات: “تفاجأنا باستبعادنا من الترشيح ونحترم القضاء” مضيفا أنه “يوم حزين للعراق لكن الحياة تستمر. القرار ليس نهاية العالم ولكننا تعرضنا للظلم… نحن لسنا دخلاء وقد استوفينا كل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية”.

وأضاف: “هم لا يريدون رئيسا قويا للعراق وأنا مسؤول عن كلامي”.

وأشار إلى أنه “لا يوجد ترشيح جديد للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى الآن”.

وقررت المحكمة الاتحادية، الأحد، الحكم بعدم أحقية زيباري في الترشح، ردا على الدعوى المقامة ضده التي تقدم بها أربعة نواب وأشاروا فيها إلى أن ترشيحه “يخالف أحكام الدستور”.

ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون “حسن السمعة والاستقامة”، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.