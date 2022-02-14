الفنان دريد لحام يحتفل بعيد ميلاده الـ88

احتفل الفنان القدير دريد لحام، بعيد ميلاده الـ88، مع عدد من نجوم الفن السوري، والذي يصادف يوم 31 يناير.‏

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