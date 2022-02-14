المخرج أيمن ناصر الدين : المحطات العربيَّة أسهمت بعدم انتشار الأعمال العراقيَّة المحليَّة

المخرج الأردني أيمن ناصر الدين من المخرجين العرب المميزين، الذين تركت أعمالهم بصمة جميلة في الدراما العربية و العراقية، من أعماله التي أخرجها على أرض بغداد ولاقت حضورا مسلسل {سامكو}، {ثلاثية أعماق الازقة}، {العائد إلى بغداد}، {وكر الذيب}، {المدينة ج2} ، {شوك الصحارى}، وغيرها عشرات الأعمال المميزة الأخرى.

جريدة {الصباح} اتصلت بالمخرج أيمن للحديث عن مشاريعه وتجربته مع الأعمال العراقية، فكان الحوار التالي.

لا أعمال الآن لشهر رمضان

*ما جديد المخرج الاردني أيمن ناصر الدين لشهر رمضان المقبل او لعام 2022؟.

-إلى الآن لم يحصل اتفاق مع أي منتج، لكن في القريب العاجل سأكون في بغداد، لوجود مشاريع متفق عليها تتطلب الترتيبات لنجاح هذه الأعمال، ولكن لشهر رمضان المبارك لا توجد أية أعمال، لأن العمل الجيد والناجح يحتاج إلى وقت، فالاعمال مهما كانت جيدة لا يكتب لها النجاح، اذا عملتها على عجالة، وسيرى المشاهد أعمالا رائعة لما بعد شهر رمضان إن شاء الله.

عراقي الهوى

*نجحتَ في إخراج اكثر من مسلسل عراقي في وقت كانت الدراما العراقية تعاني من ركود من بينها مسلسلات أعماق الازقة ، النهر، كيف تصف هذه التجربة؟.

– كانت تجربة جميلة مع الفن والفنان العراقي، وتجربة انا استفدت منها كثيرا، واختلطت مع الشعب العراقي وأحببتهم وأصبح دمي وهوائي عراقيا، وهذا هو الذي جعلني أفكر أن أؤسس مشروع شركة انتاج في بغداد كمنصة للعمل العراقي، وأكون أنا المنتج والمخرج بإذن الله.

الفنان العراقي رائع

*هل لديك أعمال جديدة مع منتجين وكتّاب عراقيين؟.

– نعم توجد أعمال جميلة جدا مع كتّاب عراقيين، وتختلف اختلافا كاملا عما سبق.

*بصراحة كيف وجدت العمل مع الممثلين العراقيين، وما الصعوبات التي واجهتها خلال اخراج أعمالك على أرض بغداد؟

– أحببت التعامل مع الفنانين العراقيين، والممثل العراقي ممثل رائع ومتطور، فنان بمعنى الكلمة.

* قلت بلقاء لك سابق إن مشكلة الدراما العراقية أنها تنفذ بناءً على طلب المحطات، وهذا ما يساهم في تكبيل عملية التسويق إعلامياً، فكيف ستواجه هذه المشكلة مستقبلاً؟

– المشكلة مازالت قائمة حيث ان المحطات العربية لا تأخذ أعمالا محلية عراقية، هي تريد مشاريع عربية ولهذا إلى الآن لم تظهر الأعمال العراقية عربيا وهذا خطأ كبير، وحتى القنوات العراقية الكبيرة مكبلة بهذا الموضوع وغير قادرة عن خروجها من المحلية العراقية.

* هل واجهت يوما مشكلات مع الرقابة وهل هناك مواضيع تتحاشاها من البداية بسبب الرقابة الذاتية؟

– لم أواجه أية مشكلات مع الرقابة الا في عمل واحد وهو مسلسل “القوت والياقوت”، عمل كامل تم حجبه من البث لأنه ممكن هذا العمل يسبب مشكلات للعراق ولم يبث إلى الآن، أما الرقابة الذاتية فأكيد لديّ محاذير كبيرة جدا، لا أعمل أي عمل ينافي أخلاقي ومبادئي ولو عرض عليّ سيناريو ينافي ذلك فأرفض إخراجه وبشكل نهائي.

*كيف يعيش المخرج ايمن ناصر الدين حياته في ظل جائحة (كوفيد- 19)؟

– في جائحة (كوفيد- 19) لم اختلط بأحد كنت معتكفا بالمنزل بين الصلاة وممارسة طقوس يومياتي المعتادة، ومتمسكا بالوقاية عند الخروج من المنزل بارتداء الكمامة، والحياة والعمل يجب أن يستمرا في ظل هذه الجائحة مع التزام الوقاية.