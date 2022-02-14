المرشح المثالي لموقع رئيس مجلس الوزراء العراقي لعام 2022

متعدد الكفاءات العالمية المهنية والاقتصادية والإدارية والسياسية، وبخبره عراقية وأوربية وعالميه،وعمليه ميدانيه وأكاديمية وممارسه سياسية مستقله عميقه لأكثر من 45 عاماً،إنه الخبير النفطي والغازي والصناعي العملي والأكاديمي العالمي والوطني الدكتور المهندس صلاح احمد باقر الموسوي.



أعلاه صورة الدكتور المهندس صلاح أحمد باقر الموسوي

بقلم: الدكتور الحقوقي قاسم خضير عباس

الخبير القانوني ومستشار القانون الجنائي الدولي

بدأت قبل أسابيع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال ورشة العمل الإقليمية حول الهجرة الدولية والتنمية، والتي تنظمها الجامعة العربية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) والمنظمة الدولية للهجرة، وتضم في عضويتها اثنتي عشرة منظمة دولية متخصصة.

وأكدت التوصيات على أهمية الاستفادة من الموارد البشرية والكفاءات،والتنسيق بين الجهات المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة، ومنع ازدواجية الجهود التي تبذلها هذه الجهات في المنطقة العربية وفق منظومة متسقة.

وقد أشارت كلمة الجامعة العربية التي ألقيت أمام الجلسة الافتتاحية، بأنَّ مجموعة العمل تولي اهتماماً خاصاً ببرامج بناء قدرات المسؤولين وصانعي القرار في الدول العربية، لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الآثار الإنمائية للهجرة الدولية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وحلحلة الأزمات الاقتصادية من خلال الاستفادة من الكفاءات، وتدريب المسؤولين في الدول العربية على كيفية إشراك الكفاءات البشرية في تطوير السياسات التنموية.

ولذا فإنَّ الاهتمام بالكفاءات العراقيةالمحليةوالعالمية شيء في غاية الأهمية، لإيجاد التنمية المستدامة وحلحلة الأزمات السياسية والاقتصادية في العراق. ولكن ما يحدث في بلدنا هو عكس ذلك حيث تم الاعتماد على أنصاف الأميين من داخل وخارج العراق -من خريجي الدراسةالمتوسطة أو الإعدادية او غير الكفوئين لموقع رئاسة مجلس الوزراء- وذلك لتنفيذ السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبعض هؤلاء من الفاسدين مالياً وادارياً، مع عدم السماح للكفاءات العلمية في إدارة البلد، أمثال الخبير الوطني النفطي والصناعي والاكاديمي العالمي الدكتور المهندس صلاح أحمد باقر الموسوي.

وقد كتبت مقالاً عام 2017 وعام 2011بعنوان (حل مشاكلنا يكمن في اختيار أصحاب الاختصاص التكنوقراط المستقلين..الدكتور المهندس صلاح الموسوي نموذجاً)،لمناشدة السياسيين العراقيين للاستفادة من الدكتور صلاح الموسوي في الجانب النفطي والصناعي بموقع وزير النفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون النفط والطاقه، بما يمتلكه من خبرة ومهنية وكفاءةعراقية وعالمية قل نظيرها، ولكن للأسف الشديد لم يستمع أحد لهذه المناشدة، بحيث وصل الملف النفطي والصناعي والكهربائي في العراق إلى الحضيض، وسط الفساد المالي والإداري، والاتفاقيات والعقود السيئة الصيت المناقضة للدستور والقوانين العراقية النافذة، والتي يشوبها الفساد وتفتقر للسند القانوني والدستوري.

إنَّ مشاكلنا وأزماتنا الحالية في عراق ما بعد التغيير تكمن في اختيار رؤساء وزراء ووزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين من خارج وداخل العراق، ليس لديهم اختصاص ولا خبره أكاديمية وخبره صناعيه ميدانية عمليةفي مجال عملهم، وهم في ذات الوقت ذوي ولاءات حزبيةأو طائفيةأو قومية ضيقه، مما أدى الى ظهور أزمات متلاحقة لوجود جهل وتخلف وعدم معرفة بكثير من القضايا، التي يقتضي من رئيس الوزراء والوزير ووكلائه الاحاطة بها، وزادت الاشكاليات والأزمات بوجود مستشارين شبه أميين.

وهكذا فقد ضاع الكثير من حقوق ومصالح العراق، عبر عقود خارجية أكثرها كانت أرضية خصبة لضياع المال العام والفساد المالي والاداري، وقد تطرق برنامج الإصلاح الحكومي عام 2014 للكثير من هذه الاشكاليات ولكن بدون وضع برنامج علمي وعملي للإصلاح الحقيقي. لأنَّ الكثيرمن الطاقات العلمية، والاختصاصات والكفاءات العراقية المتميزة جداً، الموجودة في داخل العراق وخارجه لم يتم التحرك عليها والاستفادة منها.

والجدير ذكره بهذا الصدد أنَّ الدكتور صلاح الموسوي قد رُشِحَ من قبل شخصيات سياسية مستقلة محترمة عام 2018 وعام 2020 لموقع رئاسة مجلس الوزراء خلفاً لعادل عبد المهدي، لانطباق المواصفات عليه والتي وضعها المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (مد ظله الوارف)،وذوي الخبرة في اختيار أفضل المؤهلين للترشح لموقع رئيس مجلس الوزراء العراقي وهي: -أن يكون المرشح مستقلاً لا ينتمي لأي حزب أو كتلة سياسية، وليس عليه شبهة فساد إداري أو مالي. وأن يكون مهنياً يستطيع أن يبني الاقتصاد العراقي اللاريعي للتخلص من التبعيةالكلية لواردات النفط وخفض هذه التبعية النفطية من 95% الى 30% كحد أقصى خلال الخمس أعوام القادمة،وإيجاد فرص عمل للملايين من الشبابوالشابات العاطلين عن العمل في مواقع إنتاجيه وليس على شكل بطالة مقنعة.

بالإضافة الى أعلاه فإنَّ الدكتور الموسوي ذو شخصية قياديةقوية جداً،وممارسة وخبرة قيادية لعشرات السنين،وهو حاسم في قراراته،لكنه في نفس الوقت يصغي بعمق للآخرين. كما أنه عادل وحنون ينظر نظرة مساواة إلى جميع أفراد الشعب العراقي بغض النظر عن مذهبهم وقوميتهم وديانتهم وخلفيتهم الاجتماعيةوالطبقية وانتمائهم السياسي.

ولكون الدكتور صلاح يعد كخبيرأكاديمي وعملي لفتره طويلة جداً في داخل العراق وأروبا ودول متقدمةأخرى، ولذا فهو مؤهل لاستلام مناصب وزارية عراقية عليا منها أولاً:إستلام منصب وزير النفط،ونائب رئيس الوزراء لشؤون النفط والطاقة (في ان واحد). وثانيا: موقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وثالثا:موقع وزير الصناعة والمعادن.ورابعاً:موقع وزير الكهرباء.

كذلك فهو ذو خلفية سياسية ميدانية نشطه وفعالة، وذو إطلاع وثقافة اقتصادية (بدون انتماء حزبي)، حيث يمتد نشاطه السياسي والاقتصادي من بداية ثمانينيات القرن الماضي وما قبلها ولحد الان. إضافة إلى أنه كان أستاذاً ومحاضراً في أحد أشهر الجامعات البريطانية لأكثر من 8 أعوام، لتدريس تكنولوجيه الحقول النفطية والغازية والمصافي النفطيةعلى اليابسة وفي المحيطات العميقة، وتصميم وتشغيل المصافي النفطية والمصانع الكيمياويةوالبتروكيمياوية، وتطوير تكنولوجية هذه الصناعات، وتدريب الكوادر الفنيةالمتقدمة، كما أنه مبدع في الاستشارات النفطيةوالغازية والصناعية لعشرات السنين.

وقد عمل خلال الثلاثين سنه الماضية ككبير استشاريين لكبرى الشركات النفطيةوالغازية العالمية في أوربا وأمريكا وباقي أجزاء العالم، لحل مشاكل الانتاج وتطويره وزيادته، وحل المشاكل البيئية التي تخلفها الصناعة النفطية والصناعات والنشاطات الاقتصادية الأخرى.

ناهيك عن اطلاع الدكتور صلاح الموسوي ومنذ اكثر من 40 عاماًعلى أكثر ماينشر حول الشأن السياسي والاقتصادي العراقي في الاعلام العراقي الرسمي المتوفر خارج العراق،واعلام المعارضة العراقية المتنوعة، إضافة إلى الاعلام العربي والمجلات السياسية والصحف والمجلات البريطانية والأميركية والفرنسية والصينية اليومية الصادرة باللغة الإنكليزية،كصحيفة الواشنطن بوست والنيويورك تايمزالامريكيتين،، ومجلتي فورن أفير ومجلة فورن بولسي الامريكيتينا لشهريتين ، وصحيفة الفايننشال تايمز البريطانية (أشهر صحيفة اقتصادية في العالم)،وصحيفة الجارديان والتايمز السياسيتين البريطانيتين اليومية،وغيرها من الصحف والمجلات العالمية الرصينة.

وأخيراً فإنَّ الدكتور الموسوي أكاديمي عراقي ولديه شهادة البكالوريوس بالهندسة من كلية الهندسة جامعة بغداد عام 1976،وحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه بالهندسة من جامعة ويلز الشهيرة في بريطانيا غرب مدينة لندن عام 1984 أي قبل أكثر من 37 عاماً.

وهو من عائله مجاهدة كريمة عزيزة النفس أبية لم ترضخ للإرهاب الصدامي،حيث أعطت شهيدين(عمرهما 19 و23 عاماً)همأ اخوة الدكتور صلاح الموسوي،أعدمهما النظام المجرم البائدعام 1986، ولم تسلم جثامينهما الطاهرة لحد هذه اللحظة. ولذا فهو مشمول بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لعام 2016، الذي يعطي ذوي الشهداء أفضليه عند التقدم لأي موقع في الدولةالعراقية.

ومن الضروري أن نذكر أنَّ الدكتور الموسوي قد اشتغل في أواسط سبعينيات القرن الماضي كمهندس في وزارة الصناعة-المؤسسة العامة للمعادن شركة الفوسفات لتدقيق جزء من تصاميم مجمع حكومي ضخم لإنتاج الأسمدةالفوسفاتيةبرأسمال أكثر من مليار دولار أمريكي في مدينتي عكاشات والقائم أقصى غرب العراق.

كما أنَّ له العديد من اللقاءات في القنوات الفضائية العراقية والعربيةوالأجنبية حول الملف النفطي والغازي والصناعي والاقتصادي العراقي، وملفات الفساد وأزمة السكن والكهرباء الخانقتين، ومن الممكن مشاهدة الكثير منها على اليوتيوب بكتابة ثلاث كلمات فقط في حقل البحث في اليوتيوب وهي (الدكتور صلاح الموسوي).وهوكذلك المرشح المثالي، الذي لا اعتراض عليه من أكثر الكتل السياسية العراقية، خصوصاً الكتل السياسيةالشيعيةالمتصارعة حالياًوبصوره خطيره على موقع رئيس مجلس الوزراء العراقي، الذي يستطيع الدكتور الموسوي من خلاله التسريع في عملية بناء الاقتصاد العراقي الذي يعاني من الانهيار شبه الكامل، والمتجه نحو الانهيار الكامل في القريب العاجل إن لم يتم تدارك الأمر الآن وليس غداً.

فأكثر العراقيين يعرفون بأنَّ الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الخطير والمهترئ حالياً في العراق لا يسمح بالمخاطرة،من خلال الاستمرار بتكليف مرشحين غير كفوئين ادارياً واقتصادياً أوفاسدين مالياً، بسبب انتمائهم الى كتل سياسية كبيرة مستفيدة من الفساد الاداري والمالي، والكثير منهم ليس لديهم خبرة كافية في أكثر الجوانب الاقتصادية من صناعه وزراعه ونفط وكهرباء ومجالات أخرى بالغة الأهمية للاقتصاد العراقي.

طبعاً الكفاءة العالية أكاديميا وعملياً في العراق وأروبا والكثير من دول العالم تجعل الدكتور الموسوي لايحتاج للاستفاده من قانون ذوي الشهداء المشمول به حتماً. فهل سيدعم السياسيين العراقيين الوطنيين والشرفاء ترشيح الدكتور المهندس صلاح الموسوي ويختارونه بقوة وعزم كأفضل مرشح لموقع رئيس مجلس الوزراء العراقي لعام 2022 أو أي موقع آخر لمنع انهيار الدولة العرقية المتوقع في السنوات القليلة القادمة. خصوصاً في ظل طرح الكثير من الاسماء الشبه أميه ممن لا يملكون الحد الادنى لمؤهلات رئيس الوزراء العراقي المنقذ للدولة العراقية من المصير الاسود، الذي ينتظر الاقتصاد والدولة العراقية في أية لحظة.؟؟

بعد كل هذه المعلومات أعلاه فإنَّ الاختيار الصحيح لأفضل مرشح لموقع رئيس مجلس الوزراء العراقي هو التحدي الاكبر والاخطرللساسة الشجعان الوطنين والمخلصين لإنقاذ العراق والعراقيين.. والأخذ به الى بداية المستقبل السعيد والناجح بصوره أكيدة وحاسمة فهل هم فاعلون؟؟.

أدناه ثلاث أمثله فقط من أصل عشرات الأمثلة الموثقة للخبرات والكفاءات النفطية والغازية والصناعية والأكاديمية العراقية والعالمية على مدى أكثر من 40 عاماً للمرشح الدكتور المهندس صلاح احمد باقر الموسوي

أولاً…. الخبره الاكاديميه التدريسيه والاستشاريه والتدريبيه والبحثيه لاكثر من 8 اعوام في احد ارقى الجامعات البريطاينيه من عام 1989 الى عام 1998 كما هواضح في الصوره ادناه.



ثانيا.خبره في تطوير اختراعات نفطيه وغازيه متطوره جدا للعمل في الحقول النفطيه في المحيطات وعلى اليابسه وفي المصانع الكيمياويه والبتروكيمياويه على مستوى عالمي ومسجله في برائات اختراع بريطانيه وامريكيه والمانيه وفرنسيه وكوريه ودول متقدمه اخرى.

رئاسة الممثلية العليا للإتحاد الأوربي تكرّم الدكتور صلاح الموسوي بمعرض أبردين الدولي لتكنلوجيا النفط والغاز عام 2003.

في الصورة اعلاه الدكتور المهندس. صلاح احمد باقر الموسوي في جناح الإتحاد الأوربي (2003) أبردين, المملكة المتحدة, الرابع من سبتمبر 2003, ويظهر في الصورة بعضاً من المخططات التفصيلية للإختراع الجديد الممكن استخدامه في الحقول النفطيه والغازيه على اليابسه وفي الحقول البحريه.

المفوضية العليا للإتحاد الأوربي وللمرة الثانية تختار التقنية الجديدة للدكتور صلاح أحمد باقر الموسوي (تحسين تكنولوجيا إستخلاص الغاز الطبيعي السائل وتقليل كمية الغاز الطبيعي المهدور والتي يتم حرقه في حقول إنتاج النفط والمصافي) كأحد أفضل 12 إختراع أوربي وأعطيت له مساحة عرض لتقنيته الجديدة في الجناح الأوربي 1567 ضمن المعرض والمؤتمر الدولي لحقول للنفط والغاز والذي حضره أكثر من ثلاثين ألفاً من الإختصاصيين في مجال تطوير وتشغيل حقول النفط والغاز من اكثر من ستين دولة(في أبردين, المملكة المتحدة من 2 الى 5 سبتمبر عام 2003).

التقنية الجديدة بإمكانها المساعدة على تحسين نوعية النفط الخام المنتج في الحقول النفطيه وزيادة كمية النفط المنتجة وتقليل كمية الغاز الطبيعي المهدورة حرقا. و تساعد هذه التكنولوجيه كذلك على تبسيط عمليات التصميم والسيطرة وتقليل عمليات الصيانة وتقليل حجم وأوزان المعدات المستخدمة على منصات الإنتاج في حقول النفط البحيريه العائمه.

بالإضافة لتقليل كلفة التشغيل ورأس المال, وتوفير نسبة عالية جدا من كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة خلال عمليات الإنتاج.

وفي عام 1999 إختارت رئاسة المفوضية العليا للإتحاد الأوربي تقنية أخرى جديدة من إختراع الدكتور صلاح أحمد باقر الموسوي (تكنلوجيا تستخدم في حقول النفط والغاز لزيادة انتاج النفط وتكنولوجية حقن الماء في الحقول النفطيه وتصفيه الغاز المصاحب لتكرير النفط والغاز وفي تنقية الهواء من الملوثات النفطية والغازية وفي تطبيقات صناعية كثيرة أخرى) كأحد أفضل 12 تقنية أوربية جديدة لعام 1999.

وأعطي للدكتور صلاح نفس مساحة العرض في الجناح الأوربي في المعرض والمؤتمر الدولي للغاز والنفط عام 1999 (أبردين, المملكة المتحدة من 2 إلى 5 من سبتمبر 1999).

وتستخدم هذه التقنية بكثرة في الحقول النفطيه والغازيه وكذلك في المصافي النفطية والوحدات البتروكيميائية ووحدات الصناعة الكيميائية ووحدات المعالجة للنفط والغاز ووحدات السيطرة على التلوث البيئي ووحدات معالجة المياه, والعديد من التطبيقات الصناعيةالاخرى.

ثالثا..جزء من الخبره التكنوقراطيه الواسعه والطويله للدكتور صلاح الموسوي في العراق والممتده لاكثر من عشر سنوات عراقيا في القطاع الخاص وفي وزارة الصناعه والمعادن ومنها . تاسيسه وتسجيله مصنع للمنتوجات الكيمياويه في العراق وحصوله على عضويه اتحاد الصناعات العراقيه بعمر 22 سنه كما هو واضح في الصوره ادناه.



هوية اتحاد الصناعات العراقيه لصلاح احمد باقر الموسوي والذي اسس مصنع للمنتوجات الكيمياويه عام 1975 واصبح عضو في اتحاد الصناعات العراقي عام 1976. ولقد صادر النظام الصدامي هذا المعمل عام 1978بتهمة معاداة صاحب المصنع للنظام القمعي ولم يتم تعويضه حتى بعد مرور 19 عاما على سقوط نظام صدام البائد .

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