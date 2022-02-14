المنافسة تشتد على رئاسة العراق.. وفرص “الديمقراطي” قوية رغم استبعاد زيباري

أبعدت المحكمة الاتحادية العراقية مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الأقوى لرئاسة الجمهورية، هوشيار زيباري، لكون ترشيحه لا يتفق مع الشروط الدستورية التي توجب أن يكون المرشح للرئاسة “يتمتع بسمعة حسنة” وخبرة سياسية.

ويستند حكم المحكمة إلى قرار مجلس النواب العراقي بسحب الثقة من زيباري حين كان وزيرا للمالية في سبتمبر من العام 2016، واعتبر أن قرار سحب الثقة يخل بشرط “السمعة الحسنة” حتى وإن كان لا يثبت عليه أحكاما قضائية.

“الحياة ستستمر”

ووصف زيباري القرار بأنه “مسيس ومتعسف” وأنه “ظلم في القرار” وقال في مؤتمر صحفي إن هذا “يوم حزين في العراق”، وأضاف زيباري في المؤتمر “لن نطلب شهادة حسن سلوك من الآخرين”.

لكنه أعرب عن “احترامه للقضاء العراقي”، وقال أن “الحياة ستستمر”.

ومنع القرار زيباري من الترشح مستقبلا لهذا المنصب، لكنه لم يمنعه من الترشح للمناصب الأخرى مثل عضوية البرلمان أو الوزارات أو المناصب التنفيذية.

ويقول المحلل السياسي العراقي، حيدر سلمان، إن “القرار لا يعد نهاية لحياة زيباري السياسية”.

وأضاف سلمان أن القرار “حمل في طياته إشارة إلى تبرئة زيباري قانونيا من 10 تهم، وأثبت واقعة سحب الثقة فقط”.