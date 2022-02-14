المنافسة تشتد على رئاسة العراق.. وفرص “الديمقراطي” قوية رغم استبعاد زيباري

أبعدت المحكمة الاتحادية العراقية مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الأقوى لرئاسة الجمهورية، هوشيار زيباري، لكون ترشيحه لا يتفق مع الشروط الدستورية التي توجب أن يكون المرشح للرئاسة “يتمتع بسمعة حسنة” وخبرة سياسية.
ويستند حكم المحكمة إلى قرار مجلس النواب العراقي بسحب الثقة من زيباري حين كان وزيرا للمالية في سبتمبر من العام 2016، واعتبر أن قرار سحب الثقة يخل بشرط “السمعة الحسنة” حتى وإن كان لا يثبت عليه أحكاما قضائية.
“الحياة ستستمر”
ووصف زيباري القرار بأنه “مسيس ومتعسف” وأنه “ظلم في القرار” وقال في مؤتمر صحفي إن هذا “يوم حزين في العراق”، وأضاف زيباري في المؤتمر “لن نطلب شهادة حسن سلوك من الآخرين”.
لكنه أعرب عن “احترامه للقضاء العراقي”، وقال أن “الحياة ستستمر”.
ومنع القرار زيباري من الترشح مستقبلا لهذا المنصب، لكنه لم يمنعه من الترشح للمناصب الأخرى مثل عضوية البرلمان أو الوزارات أو المناصب التنفيذية.
ويقول المحلل السياسي العراقي، حيدر سلمان، إن “القرار لا يعد نهاية لحياة زيباري السياسية”.
وأضاف سلمان أن القرار “حمل في طياته إشارة إلى تبرئة زيباري قانونيا من 10 تهم، وأثبت واقعة سحب الثقة فقط”.
ويعني هذا بحسب سلمان أن المحكمة “أعطت زيباري الثقة لأن يكون في المجال التنفيذي، وأن يستمر بوضعه كعضو قيادي في حزبه، أو أن يتبوأ مناصب قيادية في إقليم كردستان العراق”.
ونقلت وكالة “ناس” الإخبارية المحلية العراقية عن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هيمن هورامي، قوله إن “اللعبة في بدايتها والنتيجة هي الشرط وليس هناك حاجة لأي قلق”، مضيفا أن “من يضحك في النهاية يضحك أكثر، شريطة ألا يأخذه الغرور حينذاك وأن لا يشوبه غبار اليأس الآن”.
ردود فعل مؤيدة
وبشكل كبير، تلقى قرار المحكمة ردود فعل مؤيدة من خصوم الحزب الديمقراطي السياسيين، وبضمنهم النائبة السابقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، منافس الديمقراطي لرئاسة الجمهورية، آلا طالباني.
وقالت طالباني إن المحكمة أبعدت من “صوت على الانفصال من العراق” من السباق لرئاسته.
كما قالت النائبة عن كتلة “الجيل الجديد” الكردية المعارضة، سروة عبد الواحد، إن ” استبعاد زيباري خطوة بالاتجاه الصحيح لاستبعاد أغلب السياسيين العراقيين عن الساحة، كون “معظمهم” متهمون بالفساد أكثر من زيباري إضافة إلى اتهامهم بالقتل والفشل الإداري”.
وأضافت عبد الواحد في تغريدة أخرى مخاطبة الحزب الديمقراطي “عندما لا تكون المحاكم تحت سيطرتكم هكذا يكون مصيركم”.
وترشح حركة الجيل الجديد، القاضي ريبوار عثمان لمنصب رئاسة الجمهورية، غير أن حظوظ مرشحها ومرشحي الكتل الأخرى، باستثناء برهم صالح الرئيس الحالي ومرشح حزب الاتحاد “ضعيفة” بحسب المحلل الكردي المقرب من الحزب الديمقراطي، زبير هورامي.
ويقول هورامي إن “الحزب الديمقراطي يتمتع بتحالف قوي مع الصدريين والسنة، وباستطاعته تمرير مرشح آخر”.
وبحسب هورامي فإن قرار المحكمة “عزز فرص الديمقراطي”، مضيفا لموقع “الحرة” أن “زيباري كان عقبة لأن الصدر لم يوافق عليه، وجاء قرار المحكمة رافعا للحرج عن حزبه وعن التحالف لاختيار مرشح آخر”.
ويؤكد هورامي أن “برهم صالح هو المرشح الوحيد المنافس الذي يمتلك حظوظا، لكنني أعتقد أن مرشح الديمقراطي هو الذي سيفوز”.
وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس الجمهورية في غضون 30 يوما من انتخاب رئيس البرلمان، وهو ما حدث في التاسع من يناير الماضي.
وبحسب قرار المحكمة الاتحادية الأخير، تحتاج جلسة انتخاب الرئيس حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329 نائبا، وكذلك موافقة الثلثين لتمرير اسم المرشح.