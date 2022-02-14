المونيتر: عبوات ناسفة زرعها داعش ما تزال تشكل مخاطر في الأنبار

ترجمة / حامد احمد

وقوع انفجارات لعبوات ناسفة في صحراء محافظة الانبار الغربية التي تسببت بمقتل عدد من الجنود الأسبوع الماضي جذب الانتباه مرة أخرى لهذه المنطقة واسعة الأطراف التي تميزت باستتباب الامن فيها خلال السنوات الأخيرة.

وأشار موقع المونيتر الى ان التفجير الذي وقع في 8 شباط بمنطقة صحراوية قرب راوة تسبب بمقتل ثلاثة جنود ومدني وجرح عدة اشخاص آخرين مع تدمير عجلة عسكرية، في حين تم مؤخرا تنفيذ عدة هجمات اخرى قرب الرطبة في الجزء الجنوبي من محافظة الانبار القريبة من الحدود العراقية مع الأردن.

ذكرت بعض التقارير بان الجنود قرب راوة كانوا يرافقون صيادين كويتيين او قطريين وان الشخص المدني كان دليلا محليا.

وبين مصدر امني لموقع المونيتر بان الحادث، الذي وقع على بعد 8 كم من مدينة راوة، وقع نتيجة متفجرات وعبوات ناسفة زرعها داعش خلال فترة احتلاله للمنطقة.

واكد المصدر الأمني، الذي لم يكشف عن اسمه، ان المنطقة آمنة. ولكن مسؤولا امنيا آخر من محافظة الانبار ادعى بقوله إنه ما يزال هناك عدد من مسلحي داعش ينشطون في صحاري الانبار وصلاح الدين ونينوى، مشيرا الى ان عددهم قد يقارب الالف، وان أنشطة داعش في صحراء الانبار قد تصاعدت اكثر بعد حادثة الهروب الجماعي لمسلحي داعش من سجن االحسكة في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.

وقال المصدر الأمني “رغم ذلك فان مسلحي داعش لا يشكلون اية خطورة، وانه ليست لهم القدرة للسيطرة على اية مدينة او منطقة او قطعة ارض. العشائر والسكان المحليون يقاتلون ضدهم وانه ليست لديهم عودة أخرى. عملياتهم تنحصر بإقدامهم على قتل عدد من الأشخاص في الصحراء او في بعض الأحيان تنفيذ هجمات على افراد الجيش”.

راوة كانت آخر مدينة سكنية في العراق يتم استرجاعها من داعش وذلك بتاريخ 17 تشرين الثاني 2017 ، بعد ثلاث سنوات ونصف من سيطرة المسلحين عليها. في ذلك الوقت نفذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضربات جوية ضد سيارات مفخخة واحباط هجمات محتملة أخرى على ارتال عسكرية ضخمة كانت تجتاز الصحراء.

العبوات الناسفة كانت بمثابة المشكلة الأكثر صعوبة في حينها والتي تسببت بإبطاء تقدم الجيش ووقوع بعض الخسائر. وفي كانون الأول من عام 2017 اعلن العراق النصر على داعش.

خلال السنوات الأخيرة لم تشهد الانبار هجمات لداعش بقدر الهجمات التي تعرضت لها محافظتا كركوك وديالى اللتان ما تزالان تعانيان من ثغرات امنية وقلة تنسيق ما بين القوات المختلفة التي تمسك الأرض هناك وتعمل فيها.

من جانب آخر ما تزال هناك توترات مستمرة ما بين سكان محليين وقسم من الوحدات الأمنية العسكرية غير المحلية المنتشرة في المنطقة.

مدينة القائم الحدودية تعتبر من خطوط الامداد الرئيسية ما بين العراق وسوريا، وان تنظيم داعش وقبل طرده من العراق وانسحابه الى سوريا في العام 2017 ثم هزيمته هناك في آذار عام 2019 كان يحاول السيطرة عليها اكثر من محاولته السيطرة على راوة.

آلاف من مسلحي داعش العراقيين ما يزالون قيد الاعتقال في مراكز سجون في شمال غربي سوريا. وان مئات من المسلحين قد فروا خلال عملية اقتحام السجن في 20 كانون الثاني الماضي، وقام العراق بتشديد الحراسة واجراءاته الأمنية على الحدود.

واستنادا لمعلومات امنية كشفت خلية الاعلام الأمني السبت عن ضبط كدس للعتاد من مخلفات تنظيم داعش بمحافظة الانبار، وقالت انه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات من ضبط كدس للعتاد في منطقة الزراعة ضمن ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت بمحافظة الانبار يحتوي على كمية من القنابر من مخلفات تنظيم داعش، فضلا عن ضرب مضافة لداعش تعمل على تنسيق تحركات المسلحين ما بين العراق وسوريا لتنفيذ عمليات إرهابية في البلدين.

وكانت القوات العراقية قد اتخذت إجراءات امنية مشددة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا عقب حادثة اقتحام سجن الحسكة في سوريا تحسبا لتسلل المسلحين. وذكر في حينها قائم مقام قضاء القائم، احمد المحلاوي، ان طوقا امنيا مشددا قد فرض على الحدود مع سوريا لمنع أية حالة تسلل الى الأراضي العراقية رغم بعد المسافة بين الحدود والحسكة.

عن المونيتر

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