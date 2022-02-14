بعد تغيير ملامح وجهها مرتين.. فتاة تسرق عدة محال لبيع الذهب في اربيل

اعتقلت شرطة أربيل، اليوم الإثنين، فتاة سورية بعد سرقتها 6 محال لبيع الذهب في المحافظة، بعد قيامها بتغيير ملامحها مرتين.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل المقدم هوكر عزيز في بيان : انه “بعد ابلاغنا من قبل عدد من المواطنين بان محلاتهم للصياغة تعرضت للسرقة؛ قام فريق من شرطة اربيل بمراقبة محال الصياغة وظهر ان فتاة تقوم بهذه السرقات وانها خلال عملية السرقة قامت مرتين بتغيير ملامحها ولكن بعد المراقبة المستمرة لمدة اقل من شهر تمكنا من اعتقالها”.

وأضاف البيان، أن “هذه الفتاة اعترفت خلال التحقيق بقيامها بسرقة 15 قطعة ذهب من ستة محال للصياغة في أربيل”، لافتا الى ان “الفتاة تبلغ من العمر 21 سنة وهي مواطنة سورية وتعيش لوحدها وقامت بتحويل الأموال من سرقات الذهب الى سوريا، وانها كانت تنوي مغادرة الإقليم قريبا”.

N.A

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