بعد سلسلة عمليات خطف.. ديالى تحظر الصيد في المناطق الساخنة

قررت حكومة ديالى، حظر الصيد بالمناطق الساخنة في بحيرة وتلال حمرين شمال شرقي المحافظة لنهاية العام الحالي، على خلفية حوادث اختطاف الصيادين. وقال مدير ناحية السعدية شمال شرقي ديالى احمد الزركوشي في حديث لـ (المدى)،

إن “المحافظة اتخذت قراراً وفقاً لتوصيات إدارة الناحية بمنع رحلات الصيد في محيط بحيرة حمرين الساخنة باتجاه نواحي شمال شرقي المحافظة واطراف العظيم شمالي ديالى اثر هجمات ارهابية تكررت في هذه المناطق”. وأضاف أن “هناك خلايا ارهابية تعمل على عمليات خطف للصيادين في تلك المناطق، حيث تكررت الحوادث اخرها اختطاف مسؤول جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني مع مرافقيه في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي”. وأشار الزركوشي، إلى أن “بعض جوانب بحيرة حمرين المحاذية للسعدية مؤمنة ومهيأة للسياحة ولا وجود لمخاطر تهدد السائحين هناك”، مبيناً أن “حظر الصيد في شمال الناحية فقط”.

التزام تام بالقرار

وفي المقابل، قال الصياد اوس الشمري احد افراد فريق الصيادين في ديالى، إن “صيادي ديالى ملتزمون بقرارات حظر الصيد الذي تتخذه الجهات الامنية في هذه المناطق الخطيرة”.

وأشار الشمري، إلى “وجود مناطق اخرى آمنة ومتاحة للصيادين كمناطق ناحية قزانية وناحية مندلي وصولا الى المناطق الشرقية بتجاه الحدود العراقية الايرانية قرب الناحيتين”. وطالب الشمري، اقرانه من الصيادين الذي لا يسكنون محافظة ديالى بـ “ضرورة اتخاذ الاجراءات الاصولية في رحلات الصيد، مثل الاستعانة بمرشدين من ابناء المحافظة او الاستفسار عن المناطق التي يتجهون لها خلال رحلات الصيد”. إلى ذلك، أبلغ الصياد عباس المجمعي، عن “مخاطر الصيد في بعض مناطق حمرين التي حددت مسبقاً من قبل الجهات الامنية المختصة للحفاظ على ارواح الصيادين”. وطالب المجمعي، بـ “استخدام التقنيات الحديثة في رحلات السياحة والصيد بمناطق ديالى النائية للتواصل مع الجهات الامنية ولمعرفة المناطق سواء كانت خطرة ام لا”.

إجراءات احترازية

من جانبه كشف ضابط في شرطة ديالى عن اجراءات حظر الصيد في بعض مناطق حمرين بتجاه البحيرة وصولاً الى قره تبة والعظيم والتي وصفها كإجراءات احترازية لمنع تكرار عمليات الخطف التي شهدتها هذه المناطق. وفي حديث لـ (المدى)، أوضح الضابط الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “بعض المعلومات تشير إلى وجود هذه العصابات التي تنتهز اقرب الفرص من اجل تكرار عمليات خطف الصيادين في تلك المناطق”. وأصدرت محافظة ديالى، في وقت سابق، قراراً بمنع الصيد في المناطق المحيطة والقريبة من بحيرة حمرين لدواع امنية.

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