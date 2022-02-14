تهيئة الأراضي الخاصة بمشروع المدارس الصينية

بغداد: إسراء السامرائي

هيأت مديرية تربية الكرخ الثانية، ثماني قطع أراض من أصل عشر، مخصصة لبناء المدارس وفق الرقعة الجغرافية لها، ضمن المشروع الصيني لتشييد 1000 منها في البلاد.

وتؤكد وزارة التربية أن العقد الصيني، سيحل جزءًا من مشكلة النقص الحاد في عدد الأبنية المدرسية، إذ قدرت حاجتها بأكثر من 12 ألف مدرسة، لاستيعاب أعداد الطلاب الذين يقارب عددهم الـ 11 مليون طالب بالمراحل كافة.

وقال مدير عام المديرية قيس الكلابي : إنه “تمت تهيئة ثمان من أصل عشر قطع أراض، لبناء مدارس في حي الجهاد من أجل فك ازدواج الدوام الثنائي والثلاثي في مدارسها”، كاشفا عن “وجود قطع أراض أخرى قيد التهيئة والتسليم بعد رفع التجاوزات عليها ليتم شمولها بمشروع الـ 1000 مدرسة» .

وبين أن “المديرية أكملت الإجراءات الروتينية الخاصة بالأراضي خلال مدة وجيزة للمناطق التي تقع ضمن قاطع تربية الكرخ الثانية، إذ تم إجراء حملة للكشوفات على الأراضي المخصصة للمشروع في حي الجهاد ومنطقة المخابرات» .

وأشاد الكلابي بـ”الدعم الحكومي للمشروع من خلال دوائر أمانة بغداد والبلديات ومسؤولي الأملاك والأراضي، إذ رافقت إجراء الكشوفات حملة لإزالة التجاوزات من على الأراضي التي ستبنى عليها المدارس، من أجل تسليم الأراضي جاهزة إلى الجانب الصيني» .

تحرير: مصطفى مجيد

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