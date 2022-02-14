ثمرة العطاء لحقوق الإنسان .. البداية والتوقعات

عقدت الهيأة التأسيسية لمنظمة ( ثمرة العطاء لحقوق الإنسان) في يوم السبت الموافق 2022/2/12 اجتماعها الدوري في مقر المنظمة وذلك من اجل جدولة أعمالها للفترة المقبلة ، حيث تمخض الاجتماع عن عدة جوانب مهمة وبالتزامن مع قرار اعتماد منهج حقوق الإنسان كمنهج أساسي بالتعليم ، وتم الخروج بعدد من التوصيات أبرزها :

1- السعي لترسيخ المفاهيم الإنسانية التي تقر باحترام تطبيق مبادئ القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان في النظام التربوي العراقي من الصفوف المبكرة والى الدراسات الجامعية والعليا بهدف تجسيدها في الحياة العامة من خلال الإعلام المرئي والمسموع لضمان الاستفادة منها لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع .

2- نشر الوعي وترسيخ وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان لتكون قضية سائدة ومعمول بها لدى العموم .

وبعد الانتهاء من تحديد جدول الأعمال ، تم الاتفاق على تحقيق وتنفيذ هذه الأعمال من خلال عمل المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها على توثيق روابط التعاون والتنسيق مع جميع المنظمات العراقية والأجنبية العاملة في مجال حقوق الإنسان داخل وخارج العراق والقيام بحملات المناصرة والتوعية والبحث والتدريب وغيرها من الوسائل السلمية وكذلك إصدار نشرات ومطبوعات وعقد الندوات الجماهيرية والتلفزيونية للتوعية بأهمية احترام وصيانة حقوق الإنسان .

باسل عباس خضير

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