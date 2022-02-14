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جرح 6 رجال أمن بصدامات مع متظاهرين في ذي قار

كشف مصدر أمني بمحافظة ذي قار اليوم الاثنين، عن سقوط عدد من عناصر الأمن جرحى بصدامات مع متظاهرين.

وذكر المصدر ان “6 عناصر أمن سقطوا جرحى بصدامات مع متظاهري اهالي قضاء گرمة بني سعيد أمام مبنى ديوان المحافظة”.

وبين المصدر، أن “عمليات الكر والفر مع المتظاهرين لا تزال مستمرة، حيث اقدموا على اغلاق جسر النصر وسط الناصرية”.

وفي الأثناء؛ ذكر قائممقام قضاء گرمة بني سعيد علي صالح الحلو أن “المتظاهرين الموجودين حالياً أمام مبنى ديوان المحافظة ليسوا من أبناء قضاء گرمة بني سعيد وهم ربما من ساحة الحبوبي”.

وأضاف الحلو؛ أن “لدى القوات الأمنية 17 معتقلا، ونعمل على اطلاق سراحهم حاليا بالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة”.

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