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ذي قار.. نقض قرار اغلاق قضيتين إحداها بناء معمل فوق انبوب نفط

نقضت محكمة الجنايات في ذي قار، اليوم الاثنين، اغلاق قضيتين تتعلقان بالاستثمار في مدينة الناصرية مركز المحافظة جنوبي العراق.

وذكر مصدر قضائي، أن “محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار اصدرت حكماً بنقض قرارين يتعلقان بإغلاق قضيتين تتعلقان بالاستثمار في المحافظة”، مبيناً أن “احدى تلك القضايا بناء معمل طابوق فوق انبوب نفطي جنوبي مدينة الناصرية، والثانية نقض قرار استثمار جزء من ارض عائدة لمعمل منسوجات المحافظة”.

وبين المصدر، أن “المحكمة العليا بصفتها التمييزية وجهت محاكم التحقيق في القرارين باتخاذ الأجراءات اللازمة باعادة فتح ملفي القضيتين”.

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