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رجل يجهز على زوجته برمانة يدوية في ديالى

افاد مصدر امني في ديالى بوفاة امرأة بانفجار رمانة يدوية ألقاها زوجها بسبب خلافات ومشاكل عائلية.

وقال المصدر ان الرجل ألقى الرمانة اليدوية على زوجته وهي في العقد الثلاثيني من عمرها بعد تفاقم خلاف عائلي داخل منزلهم في حي المفرق 6 كم غرب بعقوبة ما أدى الى وفاتها بالحال.

وأضاف ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف أسبابه التي عزاها مقربون الى مشاكل وخلافات زوجية.

وتشهد ديالى حوادث جنائية بسبب الخلافات الشخصية او المعيشية او ظروف نفسية أخرى.

ولم يصدر أي تعليق من الشرطة حيال الحادثة.

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