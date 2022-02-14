رونالدو يثير حفيظة الجماهير واتهامات بالبصق على زميله

فشل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في إنهاء صيامه عن التهديف خلال عام 2022، خلال مواجهة ساوثهامبتون 1-1، السبت، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثار رونالدو حيرة مشجعي اليونايتد بعد مشاهدة لقطات تلفزيونية في الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون، ظهر فيها النجم البرتغالي وهو يبصق باتجاه زميله أنتوني إيلانغا وبعض من البصاق يسقط على قميص الأخير.

ويبدو أن إيلانغا لم يكن مدرك لما يجري، لكن ليس بعد أن أمطر مشجعو اليونايتد مواقع التواصل الاجتماعي بالأسئلة ومنها: “هل شاهدت أو شاهد أحد رونالدو وهو يبصق على ظهر إيلانغا في نهاية المباراة ؟” و”هل بصق رونالدو على زميله ؟”.

ولفت بعض المشجعين لحقيقة أن اللقطة لم تكن سوى وهم بصري بسبب الزاوية التي التقطت منها الكاميرا الحدث: “رونالدو بصق لكن ليس على ظهر زميله لأنه أصلا كان بعيدا عنه”.

وخرج النجم البرتغالي ممتعضا من المباراة بعدما فشل في فك صيامه للمباراة السادسة على التوالي.

وقالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات: “سجل كريستيانو رونالدو أسوأ سلسلة له دون أن يسجل هدفا في جميع المسابقات مع مانشستر يونايتد (6 مباريات)، وذلك منذ فشله في زيارة الشباك خلال 7 مباريات مع الشياطين الحمر خلال الفترة من ديسمبر 2008 حتى يناير 2009”.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

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