زيباري يعتبر قرار استبعاده سياسيا وجولة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية مطلع آذار المقبل

بغداد/ تميم الحسن

يتوقع ان يدخل قرار القضاء الاخير باستبعاد هوشيار زيباري المرشح الابرز لرئاسة الجمهورية، البلاد في ازمة جديدة سوف تطيل من مدة “الفراغ الدستوري”.

واعتبر زيباري، عقب اخراجه من سباق التنافس على رئاسة الجمهورية، قرار القضاء ينطوي على دوافع سياسية.

ووفق ذلك فانه يفترض ان تعاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، بدلا من التي فلشت قبل أكثر من اسبوع، مرة اخرى مطلع شهر اذار المقبل.

وبقي شهران فقط على انتهاء الولاية البرلمانية السابقة التي حلت بقرار الانتخابات “المبكرة” الذي جرى قبل 4 أشهر، فيما تتعثر خطوات تشكيل حكومة جديدة.

وليلة القرار القضائي، كانت تسريبات قد اشارت الى تعرقل المباحثات بين الحزبين الكرديين الكبيرين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، حول منصب رئيس الجمهورية.

بالمقابل ان مفاوضات القوى الشيعية مازالت متوقفة، بعد قرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بـ”تجميد” المباحثات قبل اكثر من اسبوع.

مزيدا من التعقيد

ويشير مناف الموسوي، وهو باحث في الشأن السياسي، الى ان الازمة السياسية المستمرة منذ أكثر من شهر، في طريقها الى “التعقيد”.

واضاف الموسوي في اتصال أمس مع (المدى) ان: “ابعاد هوشيار زيباري عن سباق المنافسة للترشح لرئاسة الجمهورية سيدخلها في فراغ دستوري طويل غير معروفة نهايته”.

وقررت المحكمة الاتحادية، أمس الاحد، الحكم بعدم قانونية ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، بحسب وثيقة صادرة من الاخيرة.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي أمس، ان قرار استبعاده “مسيس”، وان القضاء برأه من التهم الموجهة ضده.

وكانت المحكمة قررت الأسبوع الفائت إيقاف إجراءات ترشيح زيباري، الذي جاء ضمن قائمة تضم 25 مرشحا أعلنها البرلمان نهاية الشهر الماضي، بعدما تقدم عدد من النواب بدعوى ضده تتعلق بالفساد.

ليلة إصدار القرار

وجاءت هذه التطورات بعد ليلة حاسمة خاض فيها الحزبان الكرديان الكبيران الديمقراطي والاتحاد الوطني، مفاوضات حول ازمة الرئاسة.

وترشح من الانباء، ان الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق، وخرج الاتحاد الوطني قبل ساعات من قرار القضاء بالتأكيد على مرشحه وهو برهم صالح، رئيس الجمهورية الحالي.

بالمقابل أصر الديمقراطي على زيباري. وقال مسؤول في الحزب عرفات كرم، إن “مرشح الرئيس مسعود بارزاني لمنصب رئيس جمهورية العراق هو هوشيار زيباري وسيبقى كذلك”.

وأضاف كرم في تصريحات نقلتها وسائل اعلام كردية، ان “زيباري ليس مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وحسب، بل هو أيضاً مرشح الصدريين وتحالف السيادة”.

وتابع أن “برهم صالح يضع العقبات في طريق جلسة البرلمان ليبقى هو في منصبه”.

وفي تطور لاحق للأحداث، قررت المحكمة الاتحادية استمرار برهم صالح في منصبه كرئيس للجمهورية لحين اختيار رئيس جديد، بحسب الوكالة الرسمية.

رئيس جديد

ويجري الحديث في بعض الاروقة السياسية، عن انه من المرجح ان يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي ينتمي اليه زيباري، قد رشح شخصا اخر للمنصب.

وقال زيباري في مؤتمره الصحفي، تعقيبا على اختيار بديل له للمنصب، إنه من “صلاحيات الحزب الديمقراطي”، نافيا وجود مرشح بديل عنه حتى الان.

وأغلق الجمعة الماضية باب الترشيح الثاني لمنصب رئيس الجمهورية، والذي استمر لثلاثة ايام، بحسب ما أعلنته رئاسة البرلمان الجديد.

ويؤكد المستشار القانوني احمد العبادي، ان قرار الاتحادية “لن يؤثر” على بقية المرشحين الذين قدموا في الترشيح الثاني.

وكانت رئاسة البرلمان، في خطوة اثارت جدلا حول قانونيتها، قد اعلنت الثلاثاء الماضي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء فترة الشهر دون انتخاب رئيس.

ويقول العبادي في اتصال امس مع (المدى): “المدد الدستورية الجديدة ستبدأ منذ لحظة فتح باب الترشيح مرة اخرى”، ما يعني ان جلسة انتخاب الرئيس الثانية ستكون مطلع آذار المقبل.

وتنص المادة 72 من الدستور ثانيا على ان: “يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له”.

والنص الاخير وهو ما دفع نائب الى تقديم طعن بسبب انقضاء مدة الشهر من بداية الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ولا يمكن فتح باب الترشيح مرة جديدة.

وكانت أطراف في تحالف السيادة الذي يضم تحالفي تقدم وعزم، قد اكدت ليلة صدور القرار القضائي، ان هناك 170 نائبا سيصوتون لصالح زيباري.

ويتطلب بحسب المادة 70 من الدستور ثلثي اعضاء البرلمان (220) لانتخاب رئيس الجمهورية، كما يجب ان يكون الحاضرون بنفس العدد الاخير، بحسب اخر تفسير للمحكمة الاتحادية.

وحتى الان لم يتمكن التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري، وتحالف السيادة اضافة الى الحزب الديمقراطي من تحقيق ثلثي المقاعد لتمرير الرئيس الجديد.

بالمقابل ان الطرف الاخر وهي القوى الشيعية المعروفة باسم “الاطار التنسيقي” لا تملك هذا العدد لتمرير برهم صالح، مرشح المجموعة الاخيرة.

وهو ما حول فريق الاطار التنسيقي مع الاتحاد الوطني الى ما بات يعرف بـ”الثلث المعطل” في البرلمان والذي يلزم ان يكون لديه على الاقل 110 مقاعد، وهو عدد قد لا يكون متحققا حتى الان.

ويقول مناف الموسوي، الباحث في الشأن السياسي ان “الطرفان ليست لديهم قدرة الان على تحريك الاوضاع والازمة في تصاعد”.

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