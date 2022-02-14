شرطة الأنبار تعلن اعتقال 19 “إرهابياً”

أعلنت قيادة شرطة الأنبار، الأحد، عن اعتقال 19 “إرهابياً” بعضهم اعترف بقيامه بجرائم في عدة محافظات.

وقالت القيادة في بيان ” القت مفارز قسم مكافحة أجرام الانبار القبض على (19 إرهابياً) من المطلوبين وفق الماده 4 ارهاب في عدد من المحافظات وهي (بغداد والسليمانية وكركوك والانبار).

وأضافت أنه “من بينهم (عبد الله داود معيوف) المكنى ابو ملاك و(ضيغم نبيل امين حسن) المكنى ابو براء و(ايمن سعد محمد رشيد) المكنى ابو فطومه و(معتز منير غيدان تركي) المكنى ابو فاطمة و(محمد علي منسي نطاح) و(مجيد عامر حمدان رزيك) المكنى ابو عامر”.

ولفتت الى أن “هؤلاء الإرهابيين شاركو بعدة جرائم في محافظة الأنبار وخارجها ادت الى مقتل العديد من الأبرياء وتدمير البنى التحتية وهجرو العوائل وبثو الرعب في نفوس ابناء البلد حتى وقعو في قبضة ابطال قسم مكافحة اجرام الانبار لينالوا جزائهم العادل”.

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