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صحة الكرخ / ولادة (43020) الف طفل في المؤسسات الصحية خلال عام 2021 المنصرم 

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احمد عبد الصاحب كريم
اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) و من خلال الاحصائيات الرسمية المقدمة من قسم التخطيط – شعبة الاحصاء عن ولادة (43020) الف طفل في المؤسسات الصحية خلال عام 2021 المنصرم
و بين اللامي بلغت الولادات (43020) ولادة طفل مؤكدا ان هذه النسبة الكبيرة من الولادات في المؤسسات الصحية جائت نتيجة وجود ملاكات طبية و صحية متميزة و عمل صالات العمليات بكفاءة خلال (24) ساعة و جودة الخدمات المقدمة للام و الطفل
و اوضح اللامي ان المستشفيات التي تتواجد فيها اقسام النسائية و الأطفال و صالات الولادة هي مستشفيات (مدينة الامامين الكاظمين (ع) الطبية ، اليرموك التعليمي ، الكرخ للولادة ، الكرامة التعليمي ، الشهيد محمد باقر الحكيم العام ، المحمودية العام ، ابي غريب العام ، الفرات العام ، الطارمية العام) و تمتلك هذه المستشفيات امهر و اكفأ الملاكات الطبية و الصحية و التمريضية و مجهزة بأحدث الأجهزة و المعدات الطبية و صالات العمليات المتطورة
و اضافت مديرة شعبة الاحصاء في مركز الدائرة (انعام لطيف شلتاغ) ان هذه الاحصائيات تتم من خلال تسجيل جميع البيانات المقدمة من كافة المؤسسات الصحية و يتم حسابها و تسجيلها و استخدام احدث التقنيات المستخدمة في مجال الاحصاء و تفعيل برنامج الحوكمة الالكترونية في جميع المؤسسات التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ .
اعلام صحة الكرخ
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