مختصون يدعون إلى تفعيل القطاع الخاص: يجب استثمار فائض إيرادات النفط

يتحدث مختصون بالشأن الاقتصادي عن إمكانية إعادة سعر صرف الدولار العراقي مقابل الدينار الأمريكي بعد ارتفاع أسعار النفط وملامستها الـ95 دولارا.

وقرر البنك المركزي العراقي في كانون الأول 2020 رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 ديناراً، من 1182 ديناراً للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط، مما تسبب رفع سعر الدولار وتخفيض قيمة الدينار العراقي في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وبعد اكثر من عام على تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، شهدت أسعار النفط ارتفاعا غير مسبوق منذ نحو 7 سنوات، إذ لامس برميل النفط مساء الجمعة الماضية الـ95 دولارا، مما دعا مختصين للمطالبة بإعادة النظر بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي واستثمار الفائض من العوائد النفطية لانعاش الاقتصاد.

ويرى المختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، أن “ارتفاع أسعار النفط يستدعي إعادة النظر بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي”.

وأضاف أن “ارتفاع اسعار صرف الدولار أثر بشكل كبير على الظروف المعيشية للطبقات المتوسطة والفقيرة وتسبب بركود اقتصادي”.

ودعا المحسن، مجلس النواب الجديد، الى “تخفيض سعر صرف الدولار وعدم ارسال الموازنة بالسعر الحالي”، مستدركا “المسألة تكمن في إقناع صندوق النقد الدولي بتخفيض سعر الصرف”.

وتابع المختص بالشأن الاقتصادي، “يجب النظر إلى جملة من المعطيات منها ما يتعلق بتعافي الاقتصاد ونسبة النمو السكاني ومن ثم تحديد سعر برميل النفط في موازنة العام الحالي وفق الظروف الاقتصادية”.

من جانبه، يقول المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل انطوان ان “سعر الدولار الحالي هو حصيلة الورقة البيضاء التي نظمت العملية من 3 الى 5 سنوات واعتبروها جزءاً من عملية الإصلاح الاقتصادي بالنسبة للوضع المالي والبنوك”، مستدركا بأن “الدولة لا تستطيع تغيير عملتها الا ان المهم هو الإصلاح الحقيقي الذي يخدم طبقات الشعب الفقيرة”.

وأضاف انطوان؛ ان “سعر الصرف ليس مهماً بقدر ما يكون هناك تعويض للطبقات الفقيرة التي تشكل الغالبية وان تكون هناك مساعدات اجتماعية وتوفير البطاقة التموينية وخلق فرص عمل مسألة اساسية”.

واشار المختص بالشأن الاقتصادي الى ان “هناك ارتفاعا في نسبة البطالة وارتفاع نسب الفقر وذلك بسبب قلة فرص العمل كما أن القطاع الخاص مجمد لا يمارس عمله”.

وشدد على، ان “ارتفاع اسعار النفط يجب ان يغطي العجز ويخلق فرصا للعاطلين من الشباب وبالتالي سيكون هناك انتعاش في السوق وايقاف الهدر والفساد وتشغيل القطاع الخاص”.

بدوره، يرى المختص بالشأن الاقتصادي، علي الفريجي، ان “الغاية الاساسية من قرار زيادة سعر الصرف لم تعد ضرورية مع الوفرة النقدية المتحققة جراء ارتفاع سعر برميل النفط”.

ويقول الفريجي ان “خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، لم تحقق الأهداف، نتيجة حركة السوق المحلية والواقع الاقتصادي المضطرب الذي نعيشه الان”.

وأشار الى “غياب ستراتيجيات امتصاص الصدمة الاقتصادية من قبل الحكومة، والتعامل معها لتخفيف الارتدادات السلبية التي خلفها قرار رفع سعر صرف الدولار”، مبينا ان “الوفرة النقدية من ارتفاع سعر برميل النفط حققت الغاية في تغطية فاتورة الرواتب في الموازنة العامة”.

وبين المختص بالشأن الاقتصادي أن “عدة سلبيات رافقت قرار رفع سعر الصرف، منها عامل الإرباك الحاصل في السوق المحلية، صاحبه ارتفاع سوق العقار بشكل غير واقعي، فضلا عن التأثيرات الكبيرة على أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات التي أصبحت سلعة يتحكم بها العديد من التجار الجشعين”.

وحذرت وزارة المالية في وقت سابق، من العواقب التي قد يخلفها رفع قيمة العملة، مبينة ان الخطوة “ستؤدي إلى خفض قيمة الدينار لعائدات النفط وبالتالي القضاء على جزء كبير محتمل من موارد الميزانية، والتي يتم توظيفها في إعادة الاعمار، الصحة، التعليم، والتحويلات الاجتماعية ومجالات أخرى ذات أولوية، وستضعف قدرة الحكومة بشدة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية”.

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