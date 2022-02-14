ميسان.. إحدى أكبر المحافظات الطاردة للسكان

ميسان/ مهدي الساعدي

تعد الهجرة الداخلية للسكان بين محافظات الوطن الواحد من اهم التحديات والمشاكل التي تواجه الحكومات في تباين النتائج الاقتصادية والاجتماعية من محافظة الى اخرى مما يولد فروقات ملحوظة بين المحافظات التي يتركها أبناؤها الى اخرى تكون مقصدا للتوجه إليها لأسباب عديدة جعلتهما مجتمعتين تحت تصنيفي الطرد والجذب.

وتعد محافظة ميسان واحدة من اكبر وابرز المحافظات المصنفة في طردها لأبنائها تحت اعذار واسباب كثيرة وهذا اهم ما يفسر انتشار الطاقات والكوادر في مختلف نواحي الحياة الى بلدان ومحافظات اخرى تنتمي لميسان وقلة اعداد الطوائف الدينية التي كانت تزخر بها المحافظة.

الاسباب المتلاحقة كانت الدافع الاساسي لترك ابناء المحافظة وطنهم الام منذ خمسينيات القرن الماضي وهذا ما تطرق له اجمالا الخبير القانوني رائد حمدان في موضوع رصدته (المدى) بالقول “محافظة ميسان منذ ان تأسست وما زالت تحمل صفة (اكبر محافظة طاردة للسكان) وسابقا كانت الاسباب معيشية واقتصادية وراء هجرة السكان المستمرة من الاقطاع الى تجفيف الاهوار اما بعد عام 2003 فكانت النزاعات العشائرية السبب الرئيس وراء الهجرة الكثيفة من الاطراف الى مركز المحافظة والى محافظات اخرى اهمها بغداد والبصرة وكربلاء”.

وعلى الرغم من تنبه المعنيين الى خطورة النزوح من محافظة الى اخرى وتشخيصها كحالة سلبية في كينونة المجتمع العراقي الا انها لا تمتلك الاعداد والارقام الحقيقية لأعداد النازحين من محافظة الى اخرى والسبب كما يعزوه أستاذا قسم الجغرافية في كلية التربية في جامعة المستنصرية رعد مفيد وإبراهيم محسن خلال بحثهما المنشور في العدد الرابع من مجلة كلية التربية بعنوان (تحليل جغرافي للهجرة الوافدة الى محافظة بغداد لسنة 2015).

وجاء في البحث الذي اطلعت عليه (المدى) “رغم خطورة هذه الحركة وما تترتب عليها من نتائج اقتصادية واجتماعية وديموغرافية سواء كانت في مناطق الطرد أو مناطق الجذب السكاني الا أنها ظلت بعيدة عن الدراسات العلمية القائمة على استخدام الاساليب الاحصائية لقياسها وتحديد اتجاهاتها وتياراتها وما تترتب عليها من نتائج”.

واضاف البحث “ولعل من اهم الاسباب الرئيسة لابتعاد الباحثين عن التعرض لمثل هكذا بحوث هي قلة الإحصاءات العامة من جهة وعدم دقتها من جهة أخرى أما ما توفره التعدادات من بيانات فيتطلب مزيداً من الجهد للخوض في مثل هكذا موضوع”.

وبين حمدان اثر الهجرة من اقضية ونواحي المحافظة على تركيبة السكان فيها بالقول “التركيبة السكانية في بعض اقضية ونواحي ميسان انقلبت تماما وفقدت مدن مهمة مثل قضاء قلعة صالح والمجر الكبير عددا كبيرا من العوائل المعروفة باعتبارها جزءا من الفئات الثقافية والعلمية والمدنية فيها ووصل الحال الى الموظف البسيط الذي لم يعد يرغب بالبقاء فيها”.

واضاف “المشكلة تتطلب تحركا وتغييرات امنية ووجود قوة عسكرية ضاربة وتغيير اداري لبعض رؤساء الوحدات وايضا تدخل لجهات دينية وعشائرية نافذة لحل بعض المشاكل وتشديد قضائي في المحاسبة على اثارة النزاعات”.

من جانب متصل بين الباحثان رضا عبد الجبار وفاهم محمد جبر في بحثهما المعنون “نمو السكان في العراق والعوامل المؤثرة فيه للمدة (1977-2007)” المقدم لقسم الجغرافية التابع لكلية الآداب في جامعة القادسية والذي يهدف الى دراسة واقع نمو السكان في العراق والعوامل المؤثرة فيه للمدة (1977-2007) واطلعت عليه (المدى) “تعد الهجرة ظاهرة اقتصادية واجتماعية ونفسية معقدة تساهم وتشترك فيها متغيرات متعددة تحث المواطنين على ترك مدنهم واقاربهم وكسر علاقاتهم وصلاتهم بأهلهم وذويهم وتكمن المتغيرات المسببة للهجرة في قوى طاردة من الموطن الاصلي وقوى جاذبة ومنها متغيرات اقتصادية واجتماعية”.

من جانبه بين احمد جابر في بحثه الموسوم (العراق دراسة ديموغرافية اجتماعية شاملة) اطلعت عليه (المدى) “ان محافظة ميسان تأتي في المرتبة الثانية لطرد السكان بعد محافظة البصرة منذ عام 1987 بينما حلت محافظات كربلاء وبغداد في مقدمة المحافظات الجاذبة”، مضيفا ان “المحافظتين ميسان والبصرة سجلت اعلى معدلات اجمالي الهجرة بسبب ارتفاع معدلات اجمالي الهجرة للخارج منها”.

وبين جمعة المالكي رئيس مؤسسة الهدى للدراسات الستراتيجية في ميسان لـ(المدى) “ميسان احدى أكبر المحافظات الطاردة بسبب فقدانها مقومات العيش منذ خمسينيات القرن الماضي بسبب الظروف المعيشية والأمنية وغيرها، وهجرها أكثر من اربعة ملايين مواطن من ابنائها الى غيرها من المحافظات العراقية والدول الاخرى”.

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