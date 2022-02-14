نجاة مقرب من الصدر من محاولة اغتيال في ميسان

افاد مصدر امني في ميسان، مساء اليوم الاثنين، بنجاة إمام صلاة مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من محاولة اغتيال.

وقال المصدر بأن “مسلحين مجهولين يرتديان الزي الاسود ويستقلان دراجة نارية فتحا نيران سلاحيهما على إمام صلاة الجمعة للتيار الصدري في محافظة ميسان الشيخ كريم الكعبي، لكنه نجا من الاغتيال حيث لاذ منهما متخفياً بين الازقة”.

وبين المصدر، ان “الكعبي يعتبر احد رجال الدين البارزين في التيار الصدري بميسان”، مشيرا إلى انه “تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة الفاعلين”.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني في محافظة ميسان بأن “مسلحين مجهولين فتحوا النار من سلاح نوع مسدس تجاه صاحب معرض للسيارات يبلغ من العمر 31 عاماً واردوه قتيلاً قرب مطعم شناشيل بغداد وسط ميسان”.

وبين المصدر، ان “اسباب الهجوم التي ادت لقتل الشاب لم تعرف حتى الآن”، مؤكداً أن “القوات الامنية باشرت بفتح تحقيق بالحادث لمعرفة الملابسات”.

وشهدت محافظة ميسان مؤخراً تطورات أمنية متسارعة حيث اغتال مسلحون مجهولون السبت (5 شباط الجاري) القاضي أحمد فيصل، المختص بملف المخدرات في ميسان، وقبلها اغتالوا الخميس (3 شباظ) حسام العلياوي، وهو رائد في قيادة شرطة المحافظة، كما اغتال مجهولون أحد عناصر سرايا السلام في مدينة العمارة.

ودفعت الحوادث الأخيرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة المحافظة الأربعاء الماضي، واتخاذ قرار قبل ذلك بتشكيل قيادة عمليات ميسان، لضبط الأمن في المحافظة.

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