هيمن هورامي: لاتزال اللعبة في بدايتها والعبرة بالنتيجة

علق القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيمن هورامي، على قرار المحكمة الاتحادية باستبعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية.

وقال هورامي في تدوينة على حسابه في “فيس بوك” : “لا تزال اللعبة في بدايتها والعبرة في النتيجة وليس هناك اي حاجة للقلق”.

واضاف ان “الطريق المستقيم الذي يسلكه الكورد قد اجتاز آلاف العقبات”، مشيراً الى إن “من يضحك اخيراً يضحك كثيراً، شريطة ألا يأخذنا الغرور حينذاك، وان لاتؤثر فينا كمية غبار صغيرة من اليأس”.

هذا وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية هوشيار زيباري أعتبر، اليوم الأحد ، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بإستبعاد ترشيحه للمنصب جاء “مسيساً وتعسفيا وسياسياً بإمتياز”.

وشدد السياسي الكوردي البارز ، الذي شغل سابقاً منصب وزير الخارجية لـ 11 عاماً ، ووزير للمالية لعامين ، في مؤتمر صحفي في العاصمة العراقية بغداد ، حضره مراسل (باسنيوز) على أنه يحترم القضاء العراقي ، رغم أن غبناً طاله من قبل المحكمة العليا.

وقال ” تفاجأت من قرار المحكمة‌ الاتحادیة‌ الذي كان سياسياً بإمتياز”.

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