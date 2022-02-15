أكثر من 500 شركة سياحيَّة وهميَّة

بغداد: عمر عبد اللطيف

كشف رئيس رابطة شركات السياحة والسفر حيدر الدجيلي عن وجود نحو 500 شركة وهميَّة وغير مجازة في العراق، داعياً إلى تفعيل قانون جديد لتغريم تلك الشركات بمبلغ 5 ملايين دينار.

وأكد الدجيلي “قيام هيئة السياحة وبالتعاون مع جهاز المخابرات، ومديرية الأمن السياحي بإغلاق 19 شركة للسياحة والسفر غير مجازة وتمارس أعمالها بشكل عشوائي من دون استحصال الموافقات الرسمية”، مضيفاً أنَّ “وجود شركات سياحية وهمية وغير مجازة مستمر منذ العام 2010 من دون حل إلى أن وصل العدد إلى أكثر من 500 شركة”.

وأضاف أنَّ “بعض تلك الشركات كانت مختصة برحلات الحج والعمرة، وبعضها بنقل المسافرين، إلا أنها بعد مدة بدأت بإقامة رحلات سياحية، بالرغم من كونها غير مجازة”.

وبين أنَّ “200 شركة سياحية في بغداد وهمية وغير مجازة وكل المعلومات عنها تمتلكها الرابطة، وغلق 19 منها لا يعد شيئاً أمام هذا العدد”، مشيراً إلى أنَّ “تلك الحملات تمارس فقط في بغداد في حين أنَّ باقي المحافظات منسية، وسيحال المخالفون إلى القضاء لتغريمهم مبلغ 500 ألف دينار وإطلاق سراحه لمزاولة عمله”.

وأشار إلى أنَّ “الموضوع كله يتعلق بالأمن السياحي كونه الجهة الرقابية وليست هيئة السياحة”، منوهاً بأنَّ “معظم الاتصالات التي تجريها تلك الشركات لتنسيق الرحلات السياحية هي مع جهات خارجية وداخلية غير معلومة”.

ونوه الدجيلي بأنَّ “الرابطة اتفقت مع الهيئة لتحديد عدد الشركات السياحية بـ35 شركة فقط، لوجود نحو 1050 شركة في الشارع لا يحتاجها القطاع، لم يتبق منها سوى 400 شركة بسبب الإغلاق الذي حصل بين الدول بجائحة “كورونا”.

وطالب الدجيلي بـ”ضرورة تفعيل قانون جديد يغرم المخالف لقانون تسجيل الشركات السياحية بمبلغ 5 ملايين دينار، وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر أو سنة”.

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