“أنسالدو انيريجيا” الإيطالية تفوز بعقد خدمات جديد في مصر

روما / وكالة نوفا

أعلنت شركة أنسالدو انيريجيا الإيطالية، اليوم الاثنين، فوزها بعقد مدته عشرين عامًا لصيانة التوربينات التي تعمل بالغاز لمحطة توليد الطاقة “6 أكتوبر”، المملوكة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء ، وتقع فى الضاحية الصناعية للقاهرة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأنسالدو إنيريجيا، شركة إيطالية رائدة في مجال توليد الطاقة ويستحوذ عليها صندوق الودائع والقروض الإيطالي “كاسا دي ديبوزيتي إي بريستيتي” CDP.

وقالت الشركة، في بيان، إن المحطة مكونة من دورتين واحدة دورة وأخرى مركبة، تم بناؤها بواسطة الشركة الإيطالية في 2014. ووفقا للشركة، تم تجهيز مرحلتي محطة السادس من أكتوبر بأربعة توربينات غازية AE 94.2 تم بناؤها في موقع أنسالدو إنيريجيا في جنوة. وتمت تغطية التوربينات بالفعل من خلال عقدي خدمة “الاتفاقيات الإطارية” المنتهية.

الاتفاقية الجديدة عبارة عن اتفاقيات خدمة طويلة الأجل بنظام “التسليم على المفتاح” وتغطي جميع التوربينات الغازية الثمانية للمحطة، وتوفر الإمداد الكامل للأجزاء وأنشطة خدمة الصيانة المجدولة وإصلاح الشفرات وقطع الغيار والأجهزة وأنشطة التدريب للموظفين المحليين العاملين في المحطة.

وتعليقا على توقيع العقد، قال الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية جوزيبي مارينو “الخدمة هي أحد الأصول الإستراتيجية لشركة أنسالدو إينريجيا، والتي تعزز العلاقات الموحدة مع العملاء الاستراتيجيين وتمهد الطريق لمواصلة تحسين منتجاتنا.

وقال ستيفانو جيانيتي، نائب الرئيس التنفيذي لأنسالدو إينريجيا للخدمات العالمية “إن تحقيق هذا الهدف له قيمة استراتيجية بالنسبة لنا: فهو يعني تقديرًا ملموسًا من قبل شركة القاهرة لإنتاج وتوزيع الكهرباء لعملنا، لدرجة أننا أكدنا على صيانة قلب محطتهم”.

وأضاف “يعكس الحصول على هذا العقد أيضًا كيف تُعد الخدمة أحد الأصول الاستراتيجية لشركتنا: إن القدرة على اختيارنا كشريك طويل الأجل لصيانة الأصول الهامة مثل توربينات الغاز هي اعتراف واضح بمهنيتنا ومهاراتنا، في قطاع تنافسي للغاية. ويسعدنا أن نكون قد حققنا توقعاتهم “.

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