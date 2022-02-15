إطلاق السياسة الوطنيَّة لتمكين ذوي الإعاقة

بغداد: بتول الحسني

تشرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة بإطلاق السياسة الوطنيَّة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وقال مدير دائرة التخطيط والمتابعة في هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة إسماعيل موسى جعفر : إنَّ “الهيئة تعكف حالياً على مناقشة السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والتي ستنطلق خلال الأيام المقبلة لخدمة هذه الشريحة المهمة في المجتمع”، لافتاً إلى أنَّ “الهيئة تتبنى ملف سياسة الاندماج التي أقرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأصبحت المظلة لخريطة الطريق في إعداد الخطط لوزارات ومؤسسات الدولة بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع”.