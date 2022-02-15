 ارتفاع اسعارالنفط,نذيربقرب اندلاع الحروب

مازن الشيخ



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بعد ان أ قدمت أمريكا على مهاجمة العراق واسقاط نظام صدام حسين عام 2003,قامت باتخاذ خطوات مشبوهة,ويبدو انها اعدت سلفا من قبل المحرك الاساسي,والذي سخر القوات الامريكية لخدمة اجندته,أي حكومة العالم الخفية,والتي تقودها مؤسسة روتشيلد,وذلك تنفيذا لمخطط ستراتيجي هام هدفه الهيمنة على المنطقة والعمل على امتصاص ثرواتها الطائلة,عن طريق اشعال الحروب,التي تتيح لها بيع الاسلحة,ثم,وبعد ان يعم الخراب,تقوم بدفع شركاتها العملاقة للقيام باعادة الاعمارفي الدول المنكوبة,تماما كما حدث مع اوربا الغربية بعد الحرب الكونية الثانية,عندما دعمت و قوت امريكا ومتحتها فرصة الهيمنة على اقتصاد العالم,عن طريق اعتماد الدولارعملة عالمية,وتأسيس البنك الدولي,والذي نجم عنه مشروع مارشال,والذي تبنى,ونفذ عمليةاعمارماخربته الحروب والذي في حقيقته كان واسطة لتشغيل شركات روتشيلد,وجعلها تقترب من الهيمنة على اقتصاد العالم وتحقيق حلمها بتوحيده وحكمه

كانت الخطوة الاولى هي السماح للعراق بتصديركامل حصته المقررة له من اوبك,والتي كانت قبل فرض الحصارفي 1990

3,140,000برميل يوميا

ودون ان تخفض اية دولة نفطية مصدرة من

حصتها

انذاك



كان من المفروض,واستناذا الى نظرية العرض والطلب ان يؤدي ذلك الى انخفاض اسعاره في البورصة العالمية,لكن ماحدث كان على العكس من ذلك تماما,فقد ارتفعت اسعار النفط بشكل هائل وسريع,حتى وصل سعرالبرميل الى 145دولارا,وبعدأن تراكمت اموالاطائلة في خزائن دول الشرق الاوسط,شتعلت الفتنة الطائفية,وولدت ونشطت عدة منظمات دينية متطرفة,ومسلحة,عاثت في الارض,وتسببت في حروب اهلية,ثم تبعتهاثورات شعبية ضد العديد من الانظمة العربية الحاكمة,اصطلح عليها بالربيع العربي,واختلط الحابل بالنابل,واطلق الحبل على غاربه لايران للتدخل في شؤون دول الجوار,فسقط العراق تحت الاحتلال الايراني غيرالمباشر,أي سيطرت ميليشيات مسلحة تابعة له على مقاليد السلطة الحقيقية.

ومما يثيرالشبهة والتسائل حول حقيقة تلك الحركات ومن يقف ورائها,ان الاستقرارعاد سريعا الى تونس ومصر,لكنه استمرفي ليبيا,رغم انها تقع في وسط البلدين,ومن الواضح أن سبب ذلك هو وجود النفط بغزارة في الاخيرة.

ثم اندلعت ثورة شعبية في سوريا,وكانت تلك حجة للتدخل الايراني ومدنفوذه فيها,ثم تمكنت ميليشات الحوثي الموالية للنظام الايراني من الاسنيلاء على السلطة في اليمن بالقوة العسكرية,وهكذا,شيئا فشيء,وجدت الانظمة الخليجية الغنية نفسها محاصرة ومهددة,فانخرطت في الصراعات المسلحة دفاعا عن حدودها ووجودها,فتدخلت بكل قواها في الصراع,حتى انهكت ميزانياتها بفعل الجهدالعسكري,بعد ذلك عادالنفط الى الانخفاض,كل ذلك لايمكن ان يكون حدث عن طريق الصدفة,واذا ماعلمنا ان يدا واحدة هي التي تتحكم بالاقتصاد العالمي,فتحد أسعارالنفط والذهب وقوة العملات العالمية,فسوف نجد ان كل ماحدث كان ضمن خطط استراتيجية,تهدف في النهاية الى الهيمنة التامة على ثروات العالم اجمع,وعن طريق توجيه الاقتصاد العالمي الى الطريق الذي يحقق ذلك الهدف

اليوم نرى,ان اسعارالنفط عادت للارتفاع,مما ينذر بقرب حدوث قلاقل مسلحة,وذلك من اجل بيع السلاح وامتصاص مادخل في خزائن الدول النفطية

واغلب الظن ان ايران وروسيا ستكونان الادواة التي تخدم مخططات دولة العالم الخفية

وعلى اية حال اتمنى على المستوى الشخصي ان أكون مخطئأ في تحليلي للوضع بشكل عام,لكني شبه واثق من ان ماذكرته,هو اقرب مايكون الى واقع الحال.

