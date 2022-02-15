افتتاح دارين للقضاء في صلاح الدين

بغداد / إعلام القضاء

افتتح السيد رئيس محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية القاضي عبد مشحن حمدان، دارين للقضاء وهما دار القضاء في الضلوعية ودار القضاء في يثرب.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “هذه الدور تمت اعادة بنائهما من قبل صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من قبل عصابات داعش الارهابية”.

وأضاف أن “الافتتاح شهد حضور عدد من السادة القضاة ورئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة والسيد محافظ صلاح الدين وعدد من المحامين ورؤساء الوحدات الادارية والشيوخ ووجهاء العشائر، لافتا إلى أن الدارين يضمان محاكم الأحوال الشخصية والجنح والتحقيق والبداءة وتم بناؤهما حسب التصاميم المعتمدة لدى مجلس القضاء الاعلى”.

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