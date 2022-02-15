الديمقراطي يقدم مرشحه لرئاسة الجمهورية والاتحاد ينسق مع الإطار التنسيقي

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، مساء أمس، مرشحه لرئاسة الجمهورية، بديلاً عن هوشيار زيباري الذي ألغت ترشحه المحكمة الاتحادية.

وبحسب مصادر عليمة، فأن ريبر أحمد بارزاني المرشح للمنصب، ويشغل حاليا موقع وزير الداخلية في الإقليم، قد حظي بقبول كل من التيار الصدري وتحالف “السيادة”.

وذكر المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، أنه “بعد التطورات السياسية والعراقيل التي وضعت أمام اختيار رئيس الجمهورية العراقي، ومن اجل استمرار الخطوات الدستورية للعملية السياسية في العراق، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح رسميا السيد ريبر أحمد خالد وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان كمرشح للحزب لمنصب رئاسة الجمهورية”.

وسيتنافس مرشح الحزب الديمقراطي مع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح على أصوات أعضاء مجلس النواب للفوز بالمنصب.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.

بالمقابل، فان قرار تجميد المفاوضات مع القوى الشيعية الذي اعلنه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، دخل اسبوعه الثالث، فيما يحاول الطرفان “جر الحبل” باتجاه الاخر.

ومازال الصدر، صاحب اعلى المقاعد في البرلمان، يعول على “شق” الإطار التنسيقي، ليتمكن الاول من تمرير اسمي رئيسي الجمهورية والوزراء بأريحية.

من الجانب الاخر، عقد قادة الاطار التنسيقي مع بافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعا ظهر أمس، وأعلن الطرفان تمسكهما بالصيغة التوافقية.

وذكر المكتب الإعلامي للاتحاد الكردستاني في بيان، أن أمينه العام بافل طالباني استقبل (أمس) في منزل رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني ببغداد، وفداً من الإطار التنسيقي ضم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، والامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي.

وبين أنه جرى خلال الاجتماع بحث مجمل الأوضاع العامة في البلد، والتطورات السياسية وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة، كما جرى تقييم المستجدات والحوارات بين القوى السياسية للوصول الى خارطة طريق وتفاهمات وطنية.

واتفق المجتمعون على العمل لتقريب وجهات النظر لتشكيل حكومة توافقية وطنية ترتكز على تلبية طموحات جميع المواطنين العراقيين بكل اطيافهم ومكوناتهم.

وقيّم الاجتماع، بحسب البيان، مواقف القوى السياسية والأخذ بعين الاعتبار التحديات والاستحقاقات الراهنة ومتطلبات الشارع العراقي، وتم التأكيد على أهمية الحوار والتلاقي مع القوى الاخرى، من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفق المبادئ الدستورية والابتعاد عن التصلب في المواقف باعتبار ذلك مساراً لحسم المسائل العالقة.

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