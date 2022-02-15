الزاملي يدعو لمعالجة أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية

دَعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أمس الاثنين، إلى وضع الحلول الواقعية لمعالجة أسباب ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين.

وذكر بيان لمكتبه، أن “الزاملي طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتحرك العاجل للوقوف على أسباب الارتفاع الكبير بأسعار مادة الطحين، وتأثيرها المباشر في القدرة الشرائية والوضع المعاشي لذوي الدخل المحدود”.

ودعا الزاملي، في كتاب رسمي موجه للحكومة، بحسب البيان، إلى “وضع الحلول الواقعية والمدروسة لمعالجة أسباب ارتفاع الأسعار من خلال حث وزارة التجارة الاتحادية على تعديل آلية وانسيابية وصول الحبوب إلى المطاحن”، مشيراً إلى “توزيع الحصة التموينية كل شهر بدلا من (45) يوما”.

وشدد الزاملي، على “أهمية توجيه الجهات المعنية بالأمن الاقتصادي والغذائي بالتحري عن أسباب ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين”، مطالباً “وزارة التجارة بوضع خطة عاجلة بالتنسيق مع المطاحن الحكومية والأهلية لتوفير الطحين بما يغطي حاجة السوق المحلية، فضلا عن وضع رؤية ستراتيجية من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية لزيادة المساحات المزروعة لمادة القمح وتقديم الدعم الكامل للمزارعين”.

في غضون ذلك، طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أمانة بغداد بوضع خطة خدماتية شاملة لإعمار مدينة الصدر، متوعداً باستجواب الأمانة في حال تنصلها عن تنفيذ مشاريعها في بغداد.

وذكر بيان آخر، أن “الزاملي ترأس، اجتماعاً موسعاً لبحث موضوع تردي الخدمات في مدينة الصدر وأسباب تلكؤ الأعمال فيها، بحضور النواب من ممثلي مدينة الصدر وأمين بغداد ووكلائه والمدراء العامين لبلديتي الصدر الأولى والثانية”.

وأشار الزاملي، بحسب البيان، إلى أن “الدورة الحالية للبرلمان تختلف عن سابقاتها, ولن يكون أمامها سوى النجاح, ولا يمكن لها مجاملة أي جهة وأي مسؤول كان على حساب معاناة الشعب وبخاصة سكان المناطق المحرومة والمهملة خدمياً، مشيرا إلى أن النجاح يبدأ بإعمار (مدينة الصدر) باعتبارها الأكثر إهمالاً والأكثف سكاناً، والانطلاق إلى باقي المناطق

والمحافظات”.

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