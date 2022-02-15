العراق يطرح تجربة {تشرين} في تقرير حقوق الإنسان العربي

القاهرة: إسراء خليفة

طرح الوفد العراقي، أمس الاثنين، خلال مناقشة تقريره الثاني الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقرِّ جامعة الدول العربية، تجربة “ثورة تشرين” وما تلاها من أحداث وصولاً إلى الانتخابات المبكرة.

وقال عضو مجلس الدولة ورئيس الوفد العراقي المستشار أحمد المعيني، في كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان العربية بدورته التاسعة عشرة: إنَّ العراق حريص على تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأشار المعيني إلى أنَّ حقوق الإنسان اليوم في العراق تمثل ركيزة أساسية في الإصلاح خاصة بعد التظاهرات الشعبية والشبابية في تشرين 2019 وما تلاها من سلوك طريق بناء النظام الديمقراطي في العراق وتنظيم انتخابات مبكرة تنفيذاً لرغبة التظاهرات وعقد جلسة لمجلس النواب في مطلع 2022. وأضاف أنَّ الجهات المعنية بالعراق ستعمل جاهدة على رفع المستوى الاقتصادي والمعنوي لحقوق الإنسان في العراق وبناء أسس لحماية كل أبناء الشعب العراقي.

بدوره، قال رئيس اللجنة المستشار جابر المري، في كلمته: إنَّ قناعة هذه اللجنة كآلية تعاقدية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان هي أنَّ احترام هذه التوقيتات هو تجسيد عملي لقناعة الدولة بأهمية الآليات الإقليمية والدولية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان الوطنية.

ويتضمن التقرير الدوري الثاني المقدم من العراق ما تم اتخاذه من تدابير لاعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن اللجنة في عام 2018 خلال مناقشة التقرير الدوري الأول وحتى تاريخ تقديم التقرير الدوري الثاني.

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