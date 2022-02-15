الكاظمي يدعو لتبني القيم الإنسانيَّة للإمام علي

بغداد: محمد الأنصاري

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبناء الشعب العراقي على اختلاف مشاربهم السياسيَّة إلى تبنّي قيم الإمام علي “عليه السلام” في التعايش والمحبة التي عاش بها شعبنا جيلاً بعد جيل، بينما عقد اجتماعاً مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الحنانة.

وقال الكاظمي خلال حضوره أمس الاثنين احتفالية إزاحة الستار عن تجديد المنارة الثانية للصحن الحيدري الشريف في مدينة النجف الأشرف بمناسبة ذكرى ولادة أمير المؤمنين “عليه السلام”: “ونحن في حضرة إمام الإنسانية أمير المؤمنين، الإمام علي (عليه السلام)، وفي ليلة مولده، نستحضر المبادئ السامية التي تبنّاها وسار عليها وتمسّك بها”.

وأضاف، “عندما يقول (عليه السلام): إنَّ (الناس صنفان، إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق)، فهو يُحدّد مساراً إنسانياً لفهم التنوّع كمصدر قوة لا مصدر ضعف”، وأكد أنَّ “التنوع في العراق مصدر قوة وليس ضعفاً، وسماحة السيد السيستاني، حفظه الله، أرسل رسائل الطمأنينة للمجتمع بمقولته أنتم أنفسنا”.

وتابع، “أتشرّف أن أكون في النجف الأشرف، في هذا المكان الطاهر. من هنا حكم عليّ، وهنا استُشهد، وهنا مرقده الطاهر، بقبّته ومنارتيه؛ هنا الحوزة العلميّة ومراجعُنا العظام. هنا كل شيءٍ ينتمي إلى عليّ”. وقال: “هنا معقل اللغة العربية والأدب والشعر والكلمات الخالدة، ومركز العلم والفلسفة والفقه الإسلامي، فقد انطلقت جميع المذاهب الإسلامية من هنا وانبعثت جميع العلوم الإسلامية؛ لهذا يجب الحرص على أن تستمرَّ النجف في دورها الفريد كمورّد للعلوم والآداب والفلسفة، من خلال الاهتمام بمدارسها وجامعاتها ومكتباتها”. وأكد أنَّ “نجف علي، كانت وما زالت ساحة للقاء الجميع على كلمةٍ واحدة، كلمة الوحدة والإنسانيّة، وحبّ الوطن. فحبّ الأوطان من الإيمان”.

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