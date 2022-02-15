المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية في خبر أن “المحكمة الاتحادية قررت الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان”.

وأضافت، أن “المحكمة قررت إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية”.

يذكر أن المحكمة الاتحادية عقدت في وقت سابق من اليوم، جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في الإقليم خارج موافقة الحكومة الاتحادية. انتهى/25

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