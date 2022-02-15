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النفط العراقية تنفي وجود أي تعثر في تنفيذ اتفاق نفطي مع توتال الفرنسية

نفت وزارة النفط العراقية في بيان يوم الاثنين وجود أي “تعثر” في تنفيذ اتفاق للطاقة مع شركة توتال إنرجي الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان “في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط حرصها على تنفيذ العقود التي تم إبرامها ضمن الاتفاق مع شركة توتال العالمية، تنفي التقارير الإخبارية والصحفية التي أشارت الى وجود تعثّر في تنفيذ الاتفاق، وتبدي الوزارة استغرابها من تضمين التقارير الصحفية والإعلامية معلومات غير دقيقة”.

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن صفقة قيمتها 27 مليار دولار بين توتال إنرجي والعراق، والتي تأمل بغداد في أن تغير مسار خروج شركات النفط الكبرى من البلاد، تعثرت وسط خلافات بين الجانبين.

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