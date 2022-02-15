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بالفيديو.. محمد الحسيني يقود فريق التتابع لعبور المانش

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أنهى البطل المصري محمد الحسيني سباح المانش، تدريباته وفي طريقة للعودة للقاهرة، بعد أن تدرب تحت درجة حرارة تصل إلي 13.4 درجة.
ويستعد الحسيني في قيادة منتخب مصر لعبور المانش يوم 7 يوليو 2022 على المركب كلمان،  برفقه سباحين من مدينة بورسعيد وسباحة من ألمانيا.
ويقود فريق التتابع فنيا كلًا من خالد شلبي قاهر وعابر المانش عام 1983 والبطلة الأولمبية شيروت حافظ.
وكان  محمد الحسيني حقق من ذوي الهمم بالمركز الاَول في مسابقة السباحة لمسافة 2 كيلو متر في المياه المفتوحة خلال فعاليات مهرجان الفراعنة للسباحة  Pharaoh’s Swim  للمياه المفتوحة للأصحاء وذوى الهمم، الذي تستضيفه مدينة الغردقة من ٣١ اكتوبر الي ٤ نوفمبر الجاري
وكان الحسيني حاول عبور المانش بين إنجلترا وفرنسا في عام 2017، ولكن اجتاز 16 كيلو سباحة فى 7 ساعات متواصلة.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2275303749275490&id=100003876619926&sfnsn=scwspwa
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