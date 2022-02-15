بيانُ الوجود

عمر بلقاضي

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تأمّلْ في الوجودِ وكن حَريصًا … على فهْمِ الحقائقِ في البَرايَا

خُلقتَ لكي تكونَ هُنا أميناً … وتنشرَ نورَ ربِّك كالمرايَا

لقد فُضِّلتَ بالعقلِ ابْتلاءً … لتُحسنَ بالجوارحِ والنَّوايَا

فأين العقلُ في جيلٍ جهولٍ … يميلُ الى الدَّناءة والدّنايَا ؟

تَكَبْكَبَ في الجحودِ بلا ضَميرٍ … فأبدعَ في النَّكائبِ والرّزايَا

ألا إنَّ الوجودَ له بيان ٌ… بليغٌ في الهدايةِ والسَّجايَا

يدلُّ العاقلينَ على مصيرٍ … أكيدٍ بالظَّواهرِ والخَفايَا

فربُّ النَّاسِ خالقُ كلِّ شيءٍ … وحُسْنُ الخَلْقِ يشهدُ في الحَنايَا

ففكِّرْ في الخلائقِ مُستدِلا … بأسرارِ المَعايِشِ و المَنايَا

سترحلُ يا مُغفَّلُ بعد حينٍ … لتصدمَ بالحقيقة في الطَّوايَا

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