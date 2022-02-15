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تحالف الفتح يكشف عن المعرقل الوحيد لالتئام مجلس النواب واختيار رئيس الجمهورية

 14 فبراير 2022 

اعلن النائب عن تحالف الفتح أحمد الموسوي، الاثنين، عن موعد عقد مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وقال الموسوي، في تصريح صحفي ان “البرلمان العراقي، لن يعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، من دون الاتفاق والتوافق بين القوى السياسية على مرشح الرئاسة”.

وأضاف، ان “الجلسة سوف تعقد بعد حصول هذا الاتفاق بين الأطراف السياسية، حتى لا تتعطل كما حصل في الجلسة السابقة”.

وبين انه “حتى اللحظة لا توجد أي بوادر لحل أزمة تسمية رئيس الجمهورية الجديد، لكن الساعات المقبلة، ربما تشهد انفراج بهذا الملف، خصوصاً مع استمرار الحوار والتفاوض بين الأطراف السياسية كافة”.

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