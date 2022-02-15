Posted on by

تعادل اربيل وامانة بغداد في الدوري العراقي الممتاز

تعادل فريقا اربيل ومضيفه امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، ايجابياً بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الكرة العراقي الممتاز .

وسجل فريق امانة بغداد أولاً عن طريق اللاعب جبار كريم بالدقيقة السادسة وعادل شيركو كريم لاربيل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الثامنة لينتهي الشوط الاول بالتعادل بهدف لكل منهما، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني وبقت على حالها لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

وجرت المباراة ظهر اليوم على ملعب امانة بغداد .

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 25 بالمركز العاشر ورفع امانة بغداد وصيده للنقطة 20 بالمركز الخامس عشر .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close