حالات الطلاق تتصاعد في العراق.. الزواج المبكر أبرز الأسباب

بغداد/ حسين حاتم

في آخر إحصائية شهرية عن حالات الطلاق، نشرها مجلس القضاء الأعلى، بلغت حصيلة الطلاقات خلال شهر كانون الثاني الماضي، 6486 حالة في المحافظات العراقية، عدا اقليم كردستان، حيث تصدرت محافظة بغداد حالات الطلاق بـ2390 حالة.

وتأتي الاحصائية لـ16 رئاسة محكمة استئناف، بواقع واحدة لكل محافظة، واثنتين في بغداد، في الرصافة والكرخ.

اما حالات الزواج فقد بلغت 26000 حالة زواج، وجاءت محافظة بغداد بالمرتبة الاولى من حيث حالات الزواج بواقع 6329 حالة زواج.

وأثارت هذه النسبة المرتفعة القلق من تصاعد ظاهرة الطلاق في المجتمع، وتأثيرها سلبا على أمنه واستقراره.

ويعبر الارتفاع بأعداد حالات الطلاق، بحسب المختصين، عن اتساع نطاق دائرة التفكك الأسري، وما ينجم عنه من مشاكل وأزمات اجتماعية حادة ومتناسلة.

وتقول استاذة علم النفس في جامعة بغداد شيماء عبد العزيز في حديث لـ(المدى) إن “حالات الطلاق تتجه نحو تصاعد مستمر في العراق”، مستدركة “قياسا بالدول المجاورة فأن الطلاق في العراق أصبح ظاهرة”.

وترى عبد العزيز ان “من الأسباب التي فاقمت تلك الحالات هو الزواج المبكر للفتيات ورغبة الاهل بتزويج بناتهم فقط دون التفكير في النتائج التي ستحصل عقب الزواج”.

وتردف، أستاذة علم النفس، أن “الإحصائيات الحقيقية لحالات الطلاق تفوق المسجلة رسميا، إذ ان الكثير من الحالات تكون في البيوت كأن يكون طلاقا عاطفيا وطلاقا نفسيا، وغير مسجلين في المحاكم”. ومن الأسباب للطلاق أيضا، تشير عبد العزيز الى ان “الحالة الاقتصادية تلعب دورا كبيرا في استقرار الاسر واستمرار الحياة بصورة طبيعية”، لافتة الى ان “اغلب الشباب يعانون من البطالة او يكون عملهم بأجور يومية تقتصر على تيسير امورهم اليومية فقط دون ضمانات مستقبلية وهذا بدوره يؤثر بصورة كبيرة على مدخولات الفرد والاسرة بصورة عامة”.

وتضيف استاذة علم النفس بأنه “من الأسباب التي زادت حالات الطلاق أيضا، هو استخدام التكنولوجيا بصورة سلبية والدخول الى ثقافات واخلاقيات لا تمت الى مجتمعنا بصلة”، منوهة الى أن “مجتمعنا تحكمه العشائر والقيم الأخلاقية قد تكون نافرة في المجتمعات الأخرى”. “انشغال الزوج بأمور التكنولوجيا، وقضاء وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي، واهماله للأسرة، واحد من عوامل ازدياد ظاهرة حالات الطلاق أيضا”، بحسب عبد العزيز، مشيرة الى أن “الحفاظ على المجتمع يبدأ من الاسرة، إذ ان نواة المجتمع هي الاسرة وتفككها يعني تفكك المجتمع”.

وتلفت الى، أن “الفئة الأكثر من المطلقين هم الشباب، لنفس الأسباب التي ذكرناها بالإضافة الى تدخل اسر الزوج والزوجة بحياة الزوجين، والعنف الاسري”.

بدوره، يقول مصطفى زيدان، محامي في إحدى محاكم بغداد، إن “اغلب حالات الطلاق التي تأتي الى المحاكم هي بسبب السكن المشترك مع اهل الزوج واكتظاظ المنزل بالعوائل”، مبينا ان “المتزوجين يخضعون لضغوط قاسية خلال فترة التحضير للزواج منها ضغوط اقتصادية واجتماعية ستلقي بظلالها لاحقا على الزواج الهش أصلا”.

ويضيف زيدان لـ(المدى)، ان “العامل الاخر المسبب للطلاق هو التكنولوجيا وسوء استخدام الهاتف الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي التي بدورها تنتهي بالخيانة او الابتزاز المؤديان الى طريق مسدود يكون فاصله الطلاق”.

ويرى المحامي، ان “اغلب الزيجات التي حدثت بعد العام 2003، تفتقر للرؤية المستقبلة وتحمل المسؤولية من قبل الطرفين، إضافة الى انها تتم دون دخل او مصدر عمل ثابت”.

ويبين زيدان ان “تصاعد حالات الطلاق يدفع ثمنه بالدرجة الأولى الأطفال، ويتحمل مسؤوليته اهل الطرفين من الأزواج”.

من جهته، يقسم المختص بالشأن القانوني حالات الطلاق الى (حالات عامة) و(حالات خاصة).

ويقول التميمي في حديث لـ(المدى)، إن “الحالات العامة هي التي تكاد تكون متشابهة في حالات الطلاق والتفريق القضائي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية وتتمثل بالحالة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والعامة والثقافية، وحداثة احد الزوجين او كليهما”.

اما الحالات الخاصة فيشير المختص بالشأن القانوني الى انها “الحالات التي تكون متنوعة وليست متشابهة وهي أقل كثيراً من حالات الطلاق العامة”.

ويضيف، التميمي أن “الحالات الخاصة تتمثل بعدم وجود تكافؤ تعليمي وثقافي، وهذا عندما يكون هناك تناشز في الشهادة بينهما وأيضا الوعي الثقافي فتجد تكبرا من احدهما على الآخر مما يجعل استمرار الحياة الزوجية بينهما شبه مستحيلة وتواصل الحياة الزوجية بينهما مجرد جحيم وتعذيب مستمر لأحدهما أو لكليهما”.

ويردف، ان “من الحالات الخاصة أيضا، عدم وجود تكافؤ اقتصادي، كأن يكون الزوجان موظفين مع تباين في رواتبهما ومراكزهما الوظيفية وخصوصاً تفوق الزوجة على الزوج في السلم الوظيفي والراتب الذي تتقاضاه يزيد على الزوج بالإضافة الى عدم وجود تكافؤ اجتماعي”.

ويلفت التميمي الى أن “هناك حالات تخص الأخلاق وعدم العفة والانحراف كأن يكون الزوجان أو احدهما يرتكب الخيانة الزوجية وغير ملتزم أخلاقياً”، مشيرا الى “حالات تخص شخصية المتزوجين أو أحدهما، كضعف الشخصية وسيطرة الوالدين أو احدهما على الزوجين أو احدهما بالإضافة الى حالات تخص الصحة من كلا الطرفين تتعلق بعدم الانجاب”.

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