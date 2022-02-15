حين {يتخبّل} الشعب

نوئيل يلدا

تفاجأ ثلاثة عمال صغار السن يقرفصون على رمال شقراء وهم يرصون قطعاً من الشتايكر على الرصيف برجلٍ كهلٍ انهال عليهم بالشتائم وهو يرتعش وفمه يزبد. العمال وقفوا جامدين يتطلعون بدهشة إلى الرجل الرفيع الذي يرتدي معطفاً من موديلات سبعينيات القرن الماضي. تبين لهم أنَّ الرجل غضب من عملهم لأنَّ هذه هي المرة الرابعة التي يُستبدل بها شتايكر رصيف الدائرة الحكومية في ظرف سنة.

الدكتور مجيد حميد قال إنَّ حالات عدم الرضا على الأداء الحكومي وقضايا مثل الفساد وتفشي الإجرام وتراجع الخلق الاجتماعي تصيب الناس باضطرابات نفسية وأغلبية هؤلاء من المتعلمين والأذكياء والذين اعتادوا على العيش باستقامة.

حاول العمال تهدئة الرجل لأنهم خافوا عليه من الانجلاط. أصغرهم فتح له قنينة ماء لكن الرجل الكهل لم يستطع إيقاف ارتعاشه واستمر في شتم الدولة والحيتان والفيلة ولم تنج حتى الزرافة من لسانه.

يقسّم الدكتور مجيد حميد المجتمع العراقي على منتفعين ومتضررين واستدرك قائلا: “تتخذ الدولة دائماً صبغة مثالية فيها حمولات كثيرة منها العدالة والنزاهة والأفلاطونية المطلقة لكن واقع الحال والتردي الحاصل ولّد لدى المتضررين حالات من الغضب الدائم وهؤلاء أناس تلقوا تربية مثالية، وعاشوا حياتهم على القيم المجتمعية المتينة وبالتالي فهذا الغضب يتحول إلى أمراض نفسية وأخرى عضوية.

الرجل الكهل اعتاد أن ينزل في هذا المكان كلما أراد زيارة ابنته الوحيدة والاطمئنان على حياتها الزوجية لذلك هو يعرف تاريخ هذا الرصيف جيداً وعدد المرات التي قلعت فيها الشتايكرات.

حذر الدكتور مجيد حميد من تردي الصحة النفسية للمواطن العراقي وقال: “إذا استثنينا الحالات المرضية كالضغط والسكري والأزمات القلبية الشائعة بشكل مخيف فإنَّ أمراض الكآبة والاضطرابات النفسية أدت إلى زيادات مخيفة في الانتحار والطلاق والتفكك الأسري.

أكبر العمال، وكان أكثرهم حكمة، وعد الرجل الكهل بأنهم سيتوقفون عن العمل ما دامت فيه شبهة فساد وقاده عبر الشارع إلى الجهة المقابلة ووقف ينظر إليه حتى غاب عن أنظاره ثم أسرع بالعودة إلى عمله.

الصباح

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