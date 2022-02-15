دي مايو: إيطاليا تواصل المساهمة في تلقيح 70% من سكان العالم في 2022

روما/ وكالة نوفا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم المساهمة في تلقيح 70 في المائة من سكان العالم بحلول منتصف العام الجاري 2022، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأدلى دي مايو بهذه التصريحات خلال حضوره بدعوة من وزير الخارجية الأمريكية بلينكين اجتماع “العمل العالمي كوفيد 19” الافتراضي اليوم، الذي نظمته الولايات المتحدة لإشراك الشركاء الرئيسيين في “خطة العمل العالمية لتعزيز المشاركة”. وتهدف الخطة إلى دعم تلقيح 70٪ من سكان العالم بحلول سبتمبر 2022.

وفي خطابه، أشار دي مايو إلى أن دعم قطاع الصحة يمثل أولوية تقليدية للتعاون الإيطالي، مع مخصصات مالية تزيد عن 40 مليون يورو في عام 2021 لإفريقيا والشرق الأوسط. كما سلط الضوء على كيفية تنفيذ إيطاليا لأنشطة التعاون هذه مستفيدة أيضًا من الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الإيطالية والشركاء المحليين.

وفي سياق دعمه لمبادرة وزير الخارجية بلينكين، أبدى دي مايو استعداد إيطاليا لتولي تنسيق أحد خطوط العمل، وتحديداً دعم العاملين الصحيين، من خلال مبادرات التدريب وبناء القدرات، والتعليم وتعزيز مشاركة المجتمعات والجماعات المؤثرة ووسائل الإعلام، وبالتالي تعتزم إيطاليا مواصلة المساهمة في تحقيق هدف تطعيم 70٪ من سكان العالم بحلول منتصف عام 2022 ، بما يتماشى مع التزامات إعلان روما لقادة مجموعة العشرين.

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